ЗСУ зіткнулися нестачею зброї на фронті: аналітик назвав причини

ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

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Україна потребує значно більше озброєння, ніж може отримати чи виробити власними силами.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив військовий аналітик, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний.

За його словами, нині в українській армії перебуває близько мільйона людей, на чию зарплату з бюджету щорічно спрямовується приблизно 500–600 мільярдів гривень. Однак на забезпечення армії зброєю коштів відчутно бракує.

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«Якщо нам потрібно мільйон артилерійських снарядів, ми отримуємо лише 500 тисяч — через нестачу фінансування», — пояснив експерт.

Нарожний акцентував, що фронт гостро потребує артилерійських боєприпасів. Україна звертається до союзників із запитом на 3,5–4 мільйони снарядів, але фактично отримує близько 2 мільйонів на рік. Це вдвічі менше від потреб.

Крім снарядів, на фронті критично не вистачає FPV-дронів — як короткого, так і великого радіусу дії. Особливо Україна програє Росії за кількістю оптоволоконних дронів.

«Це важливий сегмент, який ми можемо виробляти в Україні. Проблема — знову ж таки, фінансування», — додав Нарожний.

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Аналітик відзначив, що ударні дрони великого радіусу дії, зокрема Ант-196 «Лютий», вже успішно використовуються в глибоких ударах по території Росії. Проте виробництво потребує масштабування та інвестицій.

Серед інших потреб фронту він назвав модернізовану бронетехніку — джипи, БМП, бойові модулі, а також артилерійські системи, такі як САУ «Богдана». В Україні існують можливості для виробництва, наприклад, на підприємствах «Українська броня», але потенціал не реалізовується через брак ресурсів.

«Завод вже запускає виробництво снарядів калібру 155 мм, але йдеться поки лише про сотні тисяч одиниць. А потрібно набагато більше», — підсумував експерт.

Він наголосив: Україна має технічні можливості виробляти більшість необхідної зброї, однак без системного фінансування ці можливості залишаться нереалізованими.

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Нагадаємо, Україна офіційно запустила серійне виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан», яка вже пройшла бойове хрещення минулого місяця. Тоді ракетою було вражено російську ціль на відстані близько 300 км.

Бойова частина ракети містить 480 кг вибухівки — більш ніж удвічі більше, ніж має американська ATACMS. За технічними характеристиками «Сапсан» розвиває гіперзвукову швидкість, що у п’ять разів перевищує швидкість звуку.

Попри те, що офіційна дальність польоту засекречена, експерти припускають, що ракета здатна вражати цілі на відстані до 500 км. Така відстань охоплює стратегічно важливі об’єкти в глибокому тилу РФ — включно з Москвою.