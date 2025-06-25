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- Війна
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Чи врятує підземний паркінг під час ракетного удару — відповідь експерта
Фахівець з безпеки пояснив, чому навіть Ізраїль не має 100% захисту від балістичної загрози.
Укриття врятує життя людини краще за ППО, адже балістична ракета — найскладніша ціль для засобів протиповітряної оборони. Вона летить на великій висоті та швидкості, з коротким часом реакції. Балістику складно перехопити, особливо якщо запуск здійснюється з непередбачуваного напрямку.
Про це в ефірі «Київ 24» сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
За словами фахівця, укриття — критично важливі. Підземні паркінги, укриття в метро, бетонні конструкції — все це рятує життя. Особливо важливо під час повітряної тривоги не нехтувати сигналом.
Він порівня Ізраїль, який розміром з Львівську область, з Україною, пояснивши, що навіть там не здатні захистити себе повністю на 100% від іранських балістичних ракет.
«Що вже нам говорити про Україну, яка в рази більша, ніж Ізраїль, і про Росію, яка в рази потужніша за Іран», — сказав фахівець.
Саме тому в разі загрози балістики треба обов’язково бути в укритті. Кузан зазначає, що навіть підземний паркінг у новобудові може врятувати від влучання.
А також додає, що найкращий спосіб знищення цих ракет — попереднє влучання в пускові установки, оскільки вони вразливі під час розгортання.
Зазначимо, що Ізраїль — країна невелика, тому має змогу сконцентрувати засоби ППО на обмеженій території. Україна ж — одна з найбільших країн Європи, і забезпечити повне перекриття ППО неможливо. Те ж стосується і економічного навантаження — ізраїльський «Залізний купол» коштує мільярди, і його не масштабувати на весь простір України.
Нагадаємо, внаслідок балістичного удару Росії по Дніпру в місті загинуло 19 людей, 300 осіб поранено.
Раніше йшлося про те, що 24 червня у Дніпрі сталися «прильоти». Загалом пошкоджено майже 50 будинків, майже 40 навчальних закладів, лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка, громадський заклад.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини ДЕНЬ 25 червня. Перші ЗАЯВИ на саміті НАТО! День жалоби у Дніпрі
Також уже повідомлялося, що через удар балістики пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, поблизу якого стався «приліт».
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