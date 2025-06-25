Як діяти під час загрози балістичного удару / © unsplash.com

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Укриття врятує життя людини краще за ППО, адже балістична ракета — найскладніша ціль для засобів протиповітряної оборони. Вона летить на великій висоті та швидкості, з коротким часом реакції. Балістику складно перехопити, особливо якщо запуск здійснюється з непередбачуваного напрямку.

Про це в ефірі «Київ 24» сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За словами фахівця, укриття — критично важливі. Підземні паркінги, укриття в метро, бетонні конструкції — все це рятує життя. Особливо важливо під час повітряної тривоги не нехтувати сигналом.

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Він порівня Ізраїль, який розміром з Львівську область, з Україною, пояснивши, що навіть там не здатні захистити себе повністю на 100% від іранських балістичних ракет.

«Що вже нам говорити про Україну, яка в рази більша, ніж Ізраїль, і про Росію, яка в рази потужніша за Іран», — сказав фахівець.

Саме тому в разі загрози балістики треба обов’язково бути в укритті. Кузан зазначає, що навіть підземний паркінг у новобудові може врятувати від влучання.

А також додає, що найкращий спосіб знищення цих ракет — попереднє влучання в пускові установки, оскільки вони вразливі під час розгортання.

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Зазначимо, що Ізраїль — країна невелика, тому має змогу сконцентрувати засоби ППО на обмеженій території. Україна ж — одна з найбільших країн Європи, і забезпечити повне перекриття ППО неможливо. Те ж стосується і економічного навантаження — ізраїльський «Залізний купол» коштує мільярди, і його не масштабувати на весь простір України.

Нагадаємо, внаслідок балістичного удару Росії по Дніпру в місті загинуло 19 людей, 300 осіб поранено.

Раніше йшлося про те, що 24 червня у Дніпрі сталися «прильоти». Загалом пошкоджено майже 50 будинків, майже 40 навчальних закладів, лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка, громадський заклад.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини ДЕНЬ 25 червня. Перші ЗАЯВИ на саміті НАТО! День жалоби у Дніпрі

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Також уже повідомлялося, що через удар балістики пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, поблизу якого стався «приліт».

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