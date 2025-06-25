РФ наступає широким фронтом: експерт про просування окупантів Донецькій області

Армія РФ. / © Associated Press

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Війська РФ намагаються не зменшувати свій темп наступу на сході. Загарбники прагнуть прорватися в напрямку Дніпропетровської області та встановити повний контроль над Донеччиною.

Про це розповів військовий експерт Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Армія РФ наступає широким фронтом - від Лиману на півночі Донецької області та до Новопавлівки, що межує із Запорізькою. За словами експерта, на Донбасі скрізь гаряче.

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“Покровський напрямок. Новопавлівський - я поставив би на друге місце. Противник там близький до прориву нашої оборони та витіснення сил на значну відстань. Головне завдання росіян - перерізати трасу Покровськ-Павлоград, а також вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області”, - наголосив Лакійчук.

На Торецькому та Часовоярському напрямках тривають важкі позиційні бої. Ключових змін на цих ділянках фронту за останній час не відбулося.

Щодобові втрати російської армії на фронті становлять від 900 до 1 200 убитими та пораненими, але “цей показник, але недостатній”.

“Кількість ресурсів і резервів, які Росія може кинути на війну проти України, залежить від роботи її мобілізаційної машини. Якщо можливості, пропускна спроможність перевищують добові втрати супротивника, то ресурси будуть накопичуватися і РФ матиме що знову і знову кинути на фронт”, - додав Лакійчук.

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Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували два населені пункти на Донеччині - Андріївку та Костянтинопіль.

Тим часом в ОСУВ «Хортиця» повідомляють, що російські окупаційні війська мають плани на літо. Загарбники посилили штурмові дії, зосереджуючи зусилля на конкретних напрямках. Зокрема, Костянтинівку ворог намагається захопити зі східного боку.

Тим часом ЗСУ покращили позиції на межі Харківської та Донецької областей. Так, військові з 3 ОШБр провели успішну операцію біля селища Рідкодуб.

Дата публікації 11:05, 25.06.25 Кількість переглядів 168 “Безпрецедентні наслідки”! Такого Дніпро ще не переживало!