Росіяни окупували два населені пункти на Донеччині: деталі від DeepState

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

Реклама

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 25 червня. Армія РФ окупувала два населені пункти на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

Крім цього, РФ має просування біля 3 населених пунктів Донецької області.

Реклама

“Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль, а також просунувся біля Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку”, — йдеться у повідомленні.

Осінтери оприлюднили детальну карту бойових дій.

Нагадаємо, українські військові з 3 ОШБр не просто тримають оборону, а й просуваються вперед.

Під час рейдово-ударних дій на межі Харківської та Донецької областей їм вдалося повністю розбити цілий взвод російських окупантів з 283-го мотострілецького полку. Наші воїни зачистили ворожі окопи та міцно закріпилися на нових позиціях.

Реклама

Завдяки зусиллям 3-ї роти «Karakurt Colony» 2-го механізованого батальйону українські сили змогли покращити своє тактичне положення на цьому напрямку. Тепер нашим бійцям буде легше контролювати ситуацію та відбивати подальші атаки ворога.