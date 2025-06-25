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- Війна
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Росіяни окупували два населені пункти на Донеччині: деталі від DeepState
Російські війська мають певні успіхи в Донецькій області.
З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 25 червня. Армія РФ окупувала два населені пункти на Донеччині.
Про це повідомляє DeepState.
Крім цього, РФ має просування біля 3 населених пунктів Донецької області.
“Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль, а також просунувся біля Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку”, — йдеться у повідомленні.
Осінтери оприлюднили детальну карту бойових дій.
Нагадаємо, українські військові з 3 ОШБр не просто тримають оборону, а й просуваються вперед.
Під час рейдово-ударних дій на межі Харківської та Донецької областей їм вдалося повністю розбити цілий взвод російських окупантів з 283-го мотострілецького полку. Наші воїни зачистили ворожі окопи та міцно закріпилися на нових позиціях.
Завдяки зусиллям 3-ї роти «Karakurt Colony» 2-го механізованого батальйону українські сили змогли покращити своє тактичне положення на цьому напрямку. Тепер нашим бійцям буде легше контролювати ситуацію та відбивати подальші атаки ворога.