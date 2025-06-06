Армія РФ окупувала ще два населені пункти на Донеччині: мапи DeepState

Армія РФ. / © Associated Press

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Російська армія окупувала ще два населені пункти на Донеччині - Стару Миколаївку та Гнатівку біля Костянтинівки.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Крім того, росіяни просунулися в Зорі, Федорівці, Комарі та біля Троїцького на Донеччині.

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Мапи DeepState

Окупація населених пунктів. Фото: DeepState.

Просування РФ на Донеччині. Фото: deepstatemap.

Просування РФ біля Троїцького. Фото: deepstatemap.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський повідомив про те, що РФ здійснила прорив між двома містами Донеччини - між Мирноградом, це передмістя Покровська, і Костянтинівкою.

За словами військового аналітика Івана Ступака, армія РФ перерізала трасу Покровськ — Костянтинівка, що ускладнило ситуацію на цій ділянці фронту в Донецькій області.