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Армія РФ окупувала ще два населені пункти на Донеччині: мапи DeepState
Російські війська просуваються далі в Донецькій області.
Російська армія окупувала ще два населені пункти на Донеччині - Стару Миколаївку та Гнатівку біля Костянтинівки.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Крім того, росіяни просунулися в Зорі, Федорівці, Комарі та біля Троїцького на Донеччині.
Мапи DeepState
Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський повідомив про те, що РФ здійснила прорив між двома містами Донеччини - між Мирноградом, це передмістя Покровська, і Костянтинівкою.
За словами військового аналітика Івана Ступака, армія РФ перерізала трасу Покровськ — Костянтинівка, що ускладнило ситуацію на цій ділянці фронту в Донецькій області.