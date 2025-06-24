Літній наступ РФ: речник "Хортиці" розкрив плани росіян

Росіяни посилили штурмові дії в напрямку Костянтинівки / © Associated Press

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Російські окупаційні війська посилили штурмові дії на Сході України, зосереджуючи свої зусилля на конкретних напрямках. Одним з таких, за словами українських військових, є Костянтинівка, яку ворог намагається захопити зі східного боку.

Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Костянтинівка під прицілом ворога

Віктор Трегубов зазначив, що на східній частині Покровського напрямку спостерігається значне посилення бойових дій. За його словами, противник прагне прорватися до Костянтинівки саме зі сходу, використовуючи трасу Покровськ-Костянтинівка.

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«Ось ця атака на східному фасі Покровського напрямку — це фактично один з очевидних планів Російської Федерації станом на літню кампанію, одна з очевидних точок докладання зусиль», — наголосив майор.

Зміна тактики окупантів

Речник ОСУВ «Хортиця» також підкреслив, що тактика ворога змінилася порівняно із зимовою кампанією. Якщо раніше окупанти намагалися обійти Покровськ із заходу, то тепер їхні зусилля спрямовані на прорив між Покровськом і Костянтинівкою. Це свідчить про їхні чіткі наміри на так званий «літній наступ» і спробу закріпитися на нових територіях.

Напрямок Костянтинівки є стратегічно важливим для Сил оборони України, оскільки його контроль дозволяє утримувати позиції та протидіяти подальшому просуванню ворога.

Нагадаємо, ЗСУ покращили позиції на межі Харківської та Донецької областей. Українські захивники вибили ворога з позицій біля селища Рідкодуб.

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