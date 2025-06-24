Вчені знайшли "зниклу" матерію у гігантському надскупченні: що про це відомо

Вчені знайшли "зниклу" матерію / © ESA

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Астронавти виявили величезну нитку гарячого газу в космосі. Вона має довжину близько 23 мільйонів світлових років і знаходиться серед приблизно 8000 галактик. Це відкриття, зроблене за допомогою рентгенівських телескопів, допомогло відповісти на давнє питання: куди зникла половина звичайної матерії у Всесвіті?

Про це повідомляється у публікації Astronomy & Astrophysics .

«Вперше наші результати точно збігаються з тим, що ми бачимо в нашій провідній моделі космосу — чого раніше не траплялося. Схоже, що моделювання було правильним із самого початку», — підкреслює керівник дослідження, астрофізик Константінос Мігкас із Лейденської обсерваторії.

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Таємниця зниклої матерії

Лише близько 15% матерії у Всесвіті — це звичайна (баріонна) матерія, з якої складаються зорі, планети та газ. Решта — загадкова темна матерія. Вчені досить точно вирахували кількість звичайної матерії після Великого вибуху, вивчаючи космічний мікрохвильовий фон. Однак сучасні спостереження показують, що лише близько половини цієї матерії є видимою.

Закони фізики кажуть, що матерія не зникає просто так. Вчені вважають, що «зникла» матерія розкидана дуже тонким шаром у величезних просторах між галактиками. Це називається космічною павутиною.

Ця павутина складається з ниток темної матерії і є основою Всесвіту. У ній, як думають вчені, знаходиться розріджений гарячий газ — це і є та «звичайна» матерія.

Знайти цей газ було дуже важко. Він дуже розріджений і майже не світиться. Але команда Мігкаса змогла це зробити.

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Майстерність телескопів та відповідність моделям

Дослідники застосували геніальний підхід, об’єднавши дані двох рентгенівських телескопів: Suzaku та XMM-Newton. Вони використали дані Suzaku для виявлення світіння газу між скупченнями галактик A3528S/N та A3530/32, а потім за допомогою XMM-Newton ретельно очистили сигнали від інших джерел. Результатом стала чітка карта гігантської газової нитки.

Виявлена структура вражає масштабами: її довжина становить 23 мільйони світлових років, а маса газу в ній еквівалентна масі десяти наших галактик. Газ розжарений до температур понад 10 мільйонів градусів Цельсія.

Найголовніше, що цей газовий потік точно такий, як передбачали вчені. Його розмір, де він знаходиться, скільки в ньому матерії та яка його температура — все ідеально збігається з тим, як люди уявляють собі Всесвіт.

«Це дослідження є чудовим прикладом співпраці між телескопами та створює новий еталон для виявлення світла, що походить від слабких ниток космічної павутини», — зазначає астроном з ESA Норберт Шартель.

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Нагадаємо, вчені висунули ідею: можливо, наш Всесвіт з’явився не з Великого вибуху, а всередині величезної чорної діри. Вона могла існувати в ще більшому, «батьківському» Всесвіті. Таке припущення дає новий напрямок для розуміння таємниць космосу.