ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Вона
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
3 хв

Нецікаві люди: чи справді інтроверти нудні, розвінчуємо міфи

Уявіть собі вечірку. У центрі уваги — яскравий, гучний, усміхнений екстраверт, який запалює кімнату енергією, а десь у куточку — спокійна, задумлива особа, яка спостерігає та слухає.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Нецікаві люди: чи справді інтроверти нудні, розвінчуємо міфи

Нецікаві люди: чи справді інтроверти нудні, розвінчуємо міфи / © Credits

Хто саме вам у такій ситуації здається цікавішим? Чи означає це, що інтроверти справді менш веселі чи щасливі, та головне — чи справедливо взагалі ставити так питання. На все це спробувало дати відповідь видання Psychology Today, а також відповісти, звідки береться стереотип про «нудних інтровертів» — і чому насправді він не має підстав.

У масовій культурі інтроверсія часто асоціюється з відстороненістю, соціальною скутою поведінкою чи навіть емоційною «холодністю». Якщо ви не любите великі компанії чи не прагнете виставляти своє життя напоказ у соцмережах — вас легко можуть «записати» в ряди нудних людей. Але чи дійсно інтроверти відчувають менше радості та щастя?

Інтроверти менше радіють життю

У дослідженні, опублікованому командою психологів з Університету штату Пенсильванія (2023 рік), вивчалися саме реакції інтровертів на щоденні події — як позитивні, так і негативні. Учасники 2 тижні по п’ять разів на день фіксували будь-які радощі та труднощі, які траплялися протягом дня.

Результати дослідження:

  • Інтроверти не частіше, ніж інші, зазнавали дрібних щоденних стресів.

  • Але ось позитивних моментів (маленьких радощів) вони фіксували менше.

  • Ба більше — ті приємності, які все ж ставалися, інтроверти оцінювали як менш приємні.

Це може свідчити про те, що інтроверти менш активно шукають соціальні взаємодії, де зазвичай трапляються «маленькі радості» — усмішка друга, приємна розмова, несподіваний комплімент.

Інтровертам складніше «ловити кайф» від життя

Згідно з психологічними теоріями, інтроверти зазвичай мають підвищену чутливість до стимулів і швидше втомлюються від надмірної соціальної взаємодії. Їхня система винагород працює трохи інакше: замість зовнішніх стимулів (як в екстравертів), їм більше задоволення приносить внутрішній світ, глибокі роздуми, книжки, творчість.

Тож інтроверти:

  • не нудні — а просто по-іншому шукають джерела задоволення;

  • не замкнені — просто обирають спокій замість шуму;

  • не антисуспільні — просто краще функціонують у вузькому колі близьких людей.

Наука не стверджує, що інтроверти менш щасливі. Вони можуть мати інші способи досягнення психологічного щастя — через медитацію, творчість, природу чи глибокі стосунки. Але існують потенційні ризики соціальної ізоляції, якщо інтроверт повністю уникає контактів із зовнішнім світом.

Поради

  1. Виходьте з зони комфорту обережно, але регулярно. Не потрібно ставати екстравертом — просто відкривайте себе для нових досвідів, хай навіть у дрібницях: прогулянка з колегою, участь у книжковому клубі, коротка розмова з баристою.

  2. Шукайте радість у звичних речах. Заведіть «щоденник радості», куди записуйте найменші приємності дня — навіть запах кави чи ранкове сонце. Це допомагає частіше помічати хороше.

  3. Дбайте про себе. Медитація, час наодинці, обмеження шуму — усе це допомагає інтровертам не вигоряти та краще радіти життю.

  4. Не порівнюйте. У соціальних мережах екстраверти можуть здаватися «успішнішими» через активність. Але це лише візуальний ефект. Ваша тиша — не свідчення нудьги, а ваша особиста глибина.

Інтроверти просто інші

Розуміння різних типів особистості — це не про те, хто кращий. Інтроверти не є менш цінними чи менш щасливими, вони просто інакше взаємодіють зі світом. І хоч у них може бути менше «сплесків» радості — зате їхнє щастя часто має глибше коріння.

А значить — настав час відмовитися від ярлика «нецікавий». Бо тиша іноді може бути не менш захопливою, ніж феєрверк.

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