Неинтересные люди: действительно ли интроверты скучные, развенчиваем мифы / © Credits

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Кто именно вам в такой ситуации кажется более интересным? Значит ли это, что интроверты действительно менее веселые или счастливые, и главное — справедливо ли вообще задавать такой вопрос. На все это попыталось дать ответ издание Psychology Today, а также ответить, откуда берется стереотип о «скучных интровертах» — и почему на самом деле он не имеет оснований.

В массовой культуре интроверсия часто ассоциируется с отстраненностью, социально скованным поведением или даже эмоциональной «холодностью». Если вы не любите большие компании или не стремитесь выставлять свою жизнь напоказ в соцсетях — вас легко могут «записать» в ряды скучных людей. Но действительно ли интроверты испытывают меньше радости и счастья?

Интроверты меньше радуются жизни

В исследовании, опубликованном командой психологов из Университета штата Пенсильвания(2023 год), изучались именно реакции интровертов на ежедневные события — как положительные, так и отрицательные. Участники 2 недели по пять раз в день фиксировали любые радости и трудности, которые случались в течение дня.

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Результаты исследования:

Интроверты не чаще, чем другие, испытывали мелкие ежедневные стрессы.

Но вот положительных моментов (маленьких радостей) они фиксировали меньше.

Более того — те приятности, которые всё же случались, интроверты оценивали как менее приятные.

Это может свидетельствовать о том, что интроверты менее активно ищут социальные взаимодействия, где обычно случаются «маленькие радости» — улыбка друга, приятный разговор, неожиданный комплимент.

Интровертам сложнее «ловить кайф» от жизни

Согласно психологическим теориям, интроверты обычно имеют повышенную чувствительность к стимулам и быстрее устают от чрезмерного социального взаимодействия. Их система вознаграждений работает немного иначе: вместо внешних стимулов (как у экстравертов), им больше удовольствия приносит внутренний мир, глубокие размышления, книги, творчество.

Так что интроверты:

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не скучные — а просто по-другому ищут источники удовольствия;

не замкнутые — просто выбирают покой вместо шума;

не антиобщественные — просто лучше функционируют в узком кругу близких людей.

Наука не утверждает, что интроверты менее счастливы. Они могут иметь другие способы достижения психологического счастья — через медитацию, творчество, природу или глубокие отношения. Но существуют потенциальные риски социальной изоляции, если интроверт полностью избегает контактов с внешним миром.

Советы

Выходите из зоны комфорта осторожно, но регулярно. Не нужно становиться экстравертом — просто открывайте себя для новых опытов, пусть даже в мелочах: прогулка с коллегой, участие в книжном клубе, короткий разговор с баристой. Ищите радость в привычных вещах. Заведите «дневник радости», куда записывайте малейшие приятности дня — даже запах кофе или утреннее солнце. Это помогает чаще замечать хорошее. Заботьтесь о себе. Медитация, время наедине, ограничение шума — все это помогает интровертам не выгорать и лучше радоваться жизни. Не сравнивайте. В социальных сетях экстраверты могут казаться «успешнее» из-за активности. Но это лишь визуальный эффект. Ваша тишина — не свидетельство скуки, а ваша личная глубина.

Интроверты просто другие

Понимание разных типов личности — это не о том, кто лучше. Интроверты не являются менее ценными или менее счастливыми, они просто иначе взаимодействуют с миром. И хоть у них может быть меньше «всплесков» радости — зато их счастье часто имеет более глубокие корни.

А значит — пришло время отказаться от ярлыка «неинтересный». Потому что тишина иногда может быть не менее увлекательной, чем фейерверк.