10 признаков того, что ваш ребенок — интроверт

Родители всегда стараются разгадать особенности характера своих детей. Они подмечают первые проявления темперамента, наблюдают за их поведением в новых ситуациях и среди других детей.

Издание Psychology Today рассказало, что многие черты темперамента проявляются уже в первые месяцы жизни. Доктор Марти Олсен Лейни объяснила, что интровертность и экстравертность закладываются с рождения и с возрастом становятся только более выразительными. Малыши начинают проявлять признаки интровертности уже в четыре месяца.

Интерес к миру, но осторожность в его исследовании

Интроверты от природы наблюдательны и любознательны, но прежде чем действовать, они оценивают ситуацию. Ребёнок может стоять в стороне на площадке, внимательно изучать игру других, прежде чем решить присоединиться. Она не бросается в новые похождения, а сначала наблюдает и анализирует.

Повышенная чувствительность к окружающей среде

Еще в раннем детстве интровертированные дети могут реагировать плачем на шумные или многолюдные места. Младенцы, остро реагирующие на новые раздражители, с большей вероятностью вырастают интровертами. Такие дети могут избегать толпы, держаться поближе к родителям и потребовать больше времени для адаптации к новым условиям.

Преждевременное рождение или низкий вес

Исследование, опубликованное в Archives of Disease in Childhood – Fetal & Neonatal Edition показало, что недоношенные дети и малыши с низким весом чаще имеют интровертный темперамент.

Застенчивость перед незнакомцами

Интроверты по собственной природе не спешат устанавливать контакты. Ребенок может молчать или избегать зрительного контакта с незнакомыми людьми, но дома чувствовать себя свободно и непринужденно. Она может быть разговорчивой, веселой и любознательной в семейном кругу, но осторожной в социальных ситуациях.

Увлечение самоигрой

Интроверты обладают ярким воображением и могут долго играть самостоятельно, углубляясь в собственные фантазии. Они могут создавать целые миры, строить конструкции из кубиков или рисовать подробные картины. В старшем возрасте такие дети могут отдавать предпочтение чтению, искусству или компьютерным играм.

Усталость после социальных событий

После дня, полного общения, интроверты могут чувствовать себя истощенными. Если ребенок после встречи с друзьями становится раздражительным или требует времени на восстановление, это может свидетельствовать о его интровертности. Ей необходим спокойный отдых, чтобы снова почувствовать себя комфортно.

Выраженная тревога разлуки

Интроверты склонны к тревожности и стрессу за разлуки. Они крепко привязываются к "безопасному" человеку и могут чувствовать дискомфорт, когда вынуждены оставаться без него. Важно поддерживать ребенка в таких ситуациях и постепенно приучать его к новым условиям.

Глубокие размышления и интересные вопросы

Дети-интроверты нередко задают вопросы, удивляющие своей глубиной. Они интересуются сложными темами, размышляют над своими поступками и анализируют окружающий мир. Их внутренний мир богат, а мышление – нестандартно.

Сложности с выражением мыслей

Интроверты больше полагаются на долговременную память, поэтому им может быть сложно быстро высказать свои мысли. Ребёнок может долго искать нужное слово или останавливаться в разговоре. Часто ей легче писать или рисовать свои идеи, чем объяснять их вслух.

Самостоятельность и независимость

Дети интроверты часто полагаются на собственные внутренние ресурсы. Они могут не обращаться за помощью, даже если в ней нуждаются, и самостоятельно пытаются разрешить сложные ситуации. Им удобнее работать наедине, а не в группе, и они способны к глубочайшей концентрации.

Как поддержать ребенка-интроверта

Интровертность – это не недостаток, а особенность характера, которую следует уважать и поддерживать. Родители могут помочь ребенку адаптироваться к социальному миру и не заставлять его изменять свою природу. Важно:

создавать для ребенка комфортное пространство, где он может уединиться;

давать ей время для адаптации к новым ситуациям;

не принуждать к активному общению, если оно к этому не готово;

поддерживать ее интересы и увлечения;

учить мягкому выходу из зоны комфорта, но без давления.

Стиль воспитания играет немаловажную роль в формировании личности ребенка. Если интровертный ребенок получает поддержку и понимание, он растет уверенным в себе и находит свой уникальный путь в мире.

Интровертность – это не ограничение, а особый дар, который следует развивать. Мир нуждается в наблюдательных, чувствительных и глубоких людях – таких, как маленькие интроверты.

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