РФ будет обучать китайских военных / © Associated Press

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Кремль расширяет военное сотрудничество с Китаем. В 2025 году Москва примет около 600 китайских военнослужащих для стажировки на своих военных базах и учебных центрах российских ВС.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ).

«Кремль принял решение предоставить возможность китайским военнослужащим изучать и внедрять опыт российской армии, полученный в войне против Украины», — сообщил собеседник Kyiv Post в ГУР.

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Китайские военные будут учиться, как противостоять западному оружию. Их будут готовить в качестве танкистов, артиллеристов, инженеров и специалистов по противовоздушной обороне. Украинская разведка считает, что это показывает желание России и Китая вместе противостоять Западу.

Ранее Bloomberg сообщал о производственных линиях с китайскими представителями на российской территории. Несмотря на это, в прошлом месяце Китай заявил о поддержке прямого диалога между Россией и Украиной после заявления Дональда Трампа о начале мирных переговоров.

«Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира», — заявила тогда представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

Напомним, российские государственные компании, такие как РЖД и Росатом, активно используют крупные инфраструктурные проекты для продвижения своих политических интересов в Африке.

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