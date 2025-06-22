Кремль усиливает свое влияние в Африке: ГУР объяснило, в чем причина

Кремль усиливает свое влияние в Африке / © ТСН.ua

Реклама

Россия, в частности ее государственные компании РЖД и Росатом, активно использует масштабные инфраструктурные проекты, чтобы продвигать свои политические интересы в Африке. Это часть стратегии «мягкой силы» Кремля.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

«Русское влияние на Африку из-за инфраструктурных проектов — это дестабилизирующий фактор, который под оберткой помощи в развитии приводит к зависимости от Москвы. Россияне используют этот подход на глобальном уровне», — объясняет представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Реклама

РЖД расширяет железнодорожные проекты и гуманитарное присутствие.

Российская железнодорожная компания РЖД планирует реализовать проекты в Буркина-Фасо, Гане и Южно-Африканской Республике.

В мае «РЖД» утвердила концепцию развития своего «гуманитарного присутствия» за рубежом до 2030 года.

Отдельное большое направление — создание совместного с Россией университета в ЮАР, где смогут учиться студенты со всего африканского континента.

«Росатом» формирует лояльную технологическую элиту

Параллельно «Росатом» продвигает проекты, направленные на формирование элиты, лояльной Кремлю. Кроме подготовки персонала для атомных электростанций речь идет о создании целостной национальной образовательной системы, которая будет работать в интересах России.

Реклама

Например, рассматривается возможность открытия филиалов российских вузов вблизи АЭС в Египте (город Александрия) — это должно обеспечить долгосрочное кадровое влияние России.

Напомним, капитан Ибрагим Траоре — молодой лидер хунты из Буркина-Фасо — отказался от связей с Западом в пользу сотрудничества с Россией, национализировал прииски и стал героем для миллионов африканцев.