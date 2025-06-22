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- Украина
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В Минобороны рассказали, когда украинцев освободят от посещения ТЦК и СП
«Резерв+» позволяет обновить данные онлайн, но ТЦК нельзя еще обойти.
Минобороны хочет заменить походы в ТЦК через «Резерв+», но пока еще не получило положительного фидбека о работе в удаленном режиме.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью изданию DOU.
В мае прошлого года в Украине запустили приложение «Резерв+», которое позволяет военнообязанным обновлять личные данные или подавать запрос на отсрочку от мобилизации. В перспективе Минобороны планирует максимально перевести эти процессы в онлайн и освободить украинцев от необходимости посещать территориальные центры комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).
«Пока мы не получили положительного фидбека, чтобы отвязаться от территориальности, если человеку все-таки надо посетить ТЦК. На это есть свои причины, но мы эту работу ведем», — отметила она.
На сегодня поход в ТЦК остается обязательным в случаях, когда требуется:
стать или сняться с воинского учета,
исключить себя из учета,
подать документы на отсрочку,
уточнить личные данные,
пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).
Однако, по новому подходу Минобороны, человек сможет обращаться в ближайший удобный ТЦК, даже если зарегистрирован в другом регионе. Для этого достаточно будет сообщить о месте фактического проживания и предоставить новые данные.
Черногоренко также объяснила, как работает система «Оберег», которая позволяет ТЦК получать данные о военнообязанных из других регионов:
«Я, например, оператор Печерского ТЦК. Ко мне приходит человек, который зарегистрирован в Житомире, но живет в Киеве. Я вхожу в систему своим цифровым ключом, делаю запрос в реестр „Оберіг“ — и мгновенно получаю доступ к его карточке. Далее вношу обновления, формирую направления, а все действия фиксируются в системе», — рассказала она.
Заместитель министра отмечает, что такой подход может существенно упростить процессы взаимодействия с ТЦК и повысить доверие граждан к системе мобилизационного учета.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Министерстве обороны Украины планируют цифровизировать весь процесс взаимодействия граждан с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).