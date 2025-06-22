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У Міноборони розповіли, коли українців звільнять від відвідування ТЦК і СП
«Резерв+» дозволяє оновити дані онлайн, але ТЦК не можна ще оминути.
Міноборони хоче замінити походи до ТЦК через «Резерв+», але наразі ще не отримало позитивного фідбеку про роботу у віддаленому режимі.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю виданню DOU.
У травні минулого року в Україні запустили застосунок «Резерв+», який дозволяє військовозобов’язаним оновлювати особисті дані або подавати запит на відстрочку від мобілізації. У перспективі Міноборони планує максимально перевести ці процеси в онлайн та звільнити українців від необхідності відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).
«Поки що ми не отримали позитивного фідбеку, щоб відв’язатися від територіальності, якщо людині все-таки треба відвідати ТЦК. На це є свої причини, але ми цю роботу ведемо», — зазначила вона.
На сьогодні похід до ТЦК залишається обов’язковим у випадках, коли потрібно:
стати чи знятися з військового обліку,
виключити себе з обліку,
подати документи на відстрочку,
уточнити особисті дані,
пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Проте, за новим підходом Міноборони, людина зможе звертатися до найближчого зручного ТЦК, навіть якщо зареєстрована в іншому регіоні. Для цього достатньо буде повідомити про місце фактичного проживання та надати нові дані.
Черногоренко також пояснила, як працює система «Оберіг», яка дозволяє ТЦК отримувати дані про військовозобов’язаних з інших регіонів:
«Я, наприклад, оператор Печерського ТЦК. До мене приходить людина, яка зареєстрована в Житомирі, але живе в Києві. Я входжу в систему своїм цифровим ключем, роблю запит до реєстру „Оберіг“ — і миттєво отримую доступ до його картки. Далі вношу оновлення, формую направлення, а всі дії фіксуються в системі», — розповіла вона.
Заступниця міністра наголошує, що такий підхід може суттєво спростити процеси взаємодії з ТЦК та підвищити довіру громадян до системи мобілізаційного обліку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві оборони України планують цифровізувати весь процес взаємодії громадян із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).