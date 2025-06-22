У Міноборони розповіли, коли українців звільнять від відвідування ТЦК і СП

ТЦК / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

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Міноборони хоче замінити походи до ТЦК через «Резерв+», але наразі ще не отримало позитивного фідбеку про роботу у віддаленому режимі.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю виданню DOU.

У травні минулого року в Україні запустили застосунок «Резерв+», який дозволяє військовозобов’язаним оновлювати особисті дані або подавати запит на відстрочку від мобілізації. У перспективі Міноборони планує максимально перевести ці процеси в онлайн та звільнити українців від необхідності відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).

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«Поки що ми не отримали позитивного фідбеку, щоб відв’язатися від територіальності, якщо людині все-таки треба відвідати ТЦК. На це є свої причини, але ми цю роботу ведемо», — зазначила вона.

На сьогодні похід до ТЦК залишається обов’язковим у випадках, коли потрібно:

стати чи знятися з військового обліку,

виключити себе з обліку,

подати документи на відстрочку,

уточнити особисті дані,

пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Проте, за новим підходом Міноборони, людина зможе звертатися до найближчого зручного ТЦК, навіть якщо зареєстрована в іншому регіоні. Для цього достатньо буде повідомити про місце фактичного проживання та надати нові дані.

Черногоренко також пояснила, як працює система «Оберіг», яка дозволяє ТЦК отримувати дані про військовозобов’язаних з інших регіонів:

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«Я, наприклад, оператор Печерського ТЦК. До мене приходить людина, яка зареєстрована в Житомирі, але живе в Києві. Я входжу в систему своїм цифровим ключем, роблю запит до реєстру „Оберіг“ — і миттєво отримую доступ до його картки. Далі вношу оновлення, формую направлення, а всі дії фіксуються в системі», — розповіла вона.

Заступниця міністра наголошує, що такий підхід може суттєво спростити процеси взаємодії з ТЦК та підвищити довіру громадян до системи мобілізаційного обліку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві оборони України планують цифровізувати весь процес взаємодії громадян із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).