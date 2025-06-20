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Зручні одноразові склянки з кришечками для кави дозволяють насолоджуватися улюбленим напоєм практично скрізь. Утім, за цією зручністю ховається неочевидна небезпека — як для нашого організму, так і для довкілля.

Переважна більшість кришечок виготовляються з пластику — здебільшого полістиролу (PS, маркування «6») та поліпропілену (PP, маркування «5»). На перший погляд, безпечні матеріали, проте під час контакту з гарячими напоями вони поводяться зовсім інакше. Зокрема, до кави може потрапляти стирол — речовина, яку вважають потенційно канцерогенною.

Тривалий контакт зі стиролом може негативно позначитися на роботі нервової системи, репродуктивних органів і печінки. Навіть мінімальні дози цієї речовини здатні накопичуватися в організмі.

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Як уникнути небезпеки

Використовуйте багаторазові горнятка. Це найкраще рішення — екологічно, безпечно та вигідно (багато кав’ярень роблять знижки за власну тару).

Відмовляйтесь від кришечки, якщо є така можливість, особливо якщо ви випиваєте каву одразу.

Обирайте кав’ярні, де використовують кришечки з біорозкладних матеріалів чи паперових волокон.

Перевіряйте маркування на кришечці. Якщо бачите цифру «6» у трикутнику — краще не ризикувати.

Раніше дослідники встановили, що кава позитивно впливає на роботу кишківника. Про нову нову користь кави для організму читайте у новині.