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- Здоров’я
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Учені виявили нову користь кави для організму
Кожна друга людина на Землі обирає саме чай замість кави. Дослідники встановили, що кава позитивно впливає на роботу кишківника.
Ранкова чашка кави — не лише приємний ритуал пробудження, а й потужний союзник для здоров’я вашого кишківника.
Про результати нового дослідження пише видання The telegraph.
Експерти кажуть, що регулярне споживання кави позитивно впливає на мікробіом кишківника, сприяючи зростанню корисних бактерій і покращуючи загальний стан організму.
Кава містить поліфеноли, які діють як пребіотики — речовини, що живлять корисні бактерії в кишківнику. Ці сполуки сприяють росту таких бактерій, як Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes та Faecalibacterium, які асоціюються з покращенням метаболізму, зниженням запалення та підтримкою імунної системи.
Одне дослідження показало, що у людей, які регулярно вживають каву, спостерігається вища різноманітність кишкових бактерій, зокрема збільшення кількості Alistipes і Faecalibacterium, та зменшення шкідливих Erysipelatoclostridium.
Інше з досліджень виявило, що у поціновувачів кави в кишківнику переважає бактерія Lawsonibacter asaccharolyticus, яка пов’язана з покращенням здоров’я серця, мозку та інших органів.
Фахівці рекомендують вживати 2−3 чашки чорної кави на день для підтримки здоров’я кишківника. Однак важливо пам’ятати, що надмірне споживання кофеїну може мати негативні наслідки, тому варто дотримуватися помірності.
Раніше вчені з Амстердама з’ясували — регулярне споживання кави знижує ризик старечої слабкості.