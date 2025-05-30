Учені виявили нову користь кави для організму

Користь напою може пояснюватися антиоксидантами / © pixabay.com

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Ранкова чашка кави — не лише приємний ритуал пробудження, а й потужний союзник для здоров’я вашого кишківника.

Про результати нового дослідження пише видання The telegraph.

Експерти кажуть, що регулярне споживання кави позитивно впливає на мікробіом кишківника, сприяючи зростанню корисних бактерій і покращуючи загальний стан організму.

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Кава містить поліфеноли, які діють як пребіотики — речовини, що живлять корисні бактерії в кишківнику. Ці сполуки сприяють росту таких бактерій, як Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes та Faecalibacterium, які асоціюються з покращенням метаболізму, зниженням запалення та підтримкою імунної системи.

Одне дослідження показало, що у людей, які регулярно вживають каву, спостерігається вища різноманітність кишкових бактерій, зокрема збільшення кількості Alistipes і Faecalibacterium, та зменшення шкідливих Erysipelatoclostridium.

Інше з досліджень виявило, що у поціновувачів кави в кишківнику переважає бактерія Lawsonibacter asaccharolyticus, яка пов’язана з покращенням здоров’я серця, мозку та інших органів.

Фахівці рекомендують вживати 2−3 чашки чорної кави на день для підтримки здоров’я кишківника. Однак важливо пам’ятати, що надмірне споживання кофеїну може мати негативні наслідки, тому варто дотримуватися помірності.

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Раніше вчені з Амстердама з’ясували — регулярне споживання кави знижує ризик старечої слабкості.