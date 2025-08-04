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Чи законно знімати на відео ТЦК та поліцію під час війни: пояснення юристки
Зйомка працівників ТЦК і поліцейських на відео не заборонена законодавством. Виключення становлять лише випадки, коли на відео можуть потрапити військові та режимні об’єкти.
Правомірність відеознімання працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) викликає чимало запитань серед громадян.
У коментарі УНІАН військова юристка ЮК «Приходько та партнери» Тетяна Козян пояснила всі нюанси.
Українці мають право знімати на відео військових, співробітників ТЦК і поліції, якщо зйомка відбувається в громадському місці — наприклад, на вулиці, у приміщенні ТЦК, ЦНАПу, у транспорті тощо.
Однак є одне «але»: відеозйомка дозволена в тому разі, якщо вона не перешкоджає виконанню службових обов’язків, а також не порушує режимну або державну таємницю. Якщо говорити про те, чи можна знімати військових в Україні в бойових частинах або на військових об’єктах, то така зйомка, звісно, заборонена.
«Право українців на здійснення відеозйомки, зокрема, регулюється статтею 34 Конституції України, в якій йдеться про те, що кожен має право вільно збирати і поширювати інформацію, — пояснює юристка. — Якщо в публічному місці знімають особу, яка є представником держави, то її дозвіл на зйомку не потрібен. Поліцейські, співробітники ТЦК і військові — це публічні службовці, які діють від імені держави, тому громадяни мають право фіксувати їхні дії».
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