Чи законно знімати на відео ТЦК та поліцію під час війни: пояснення юристки

Працівники ТЦК / © ТСН

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Правомірність відеознімання працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) викликає чимало запитань серед громадян.

У коментарі УНІАН військова юристка ЮК «Приходько та партнери» Тетяна Козян пояснила всі нюанси.

Українці мають право знімати на відео військових, співробітників ТЦК і поліції, якщо зйомка відбувається в громадському місці — наприклад, на вулиці, у приміщенні ТЦК, ЦНАПу, у транспорті тощо.

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Однак є одне «але»: відеозйомка дозволена в тому разі, якщо вона не перешкоджає виконанню службових обов’язків, а також не порушує режимну або державну таємницю. Якщо говорити про те, чи можна знімати військових в Україні в бойових частинах або на військових об’єктах, то така зйомка, звісно, заборонена.

«Право українців на здійснення відеозйомки, зокрема, регулюється статтею 34 Конституції України, в якій йдеться про те, що кожен має право вільно збирати і поширювати інформацію, — пояснює юристка. — Якщо в публічному місці знімають особу, яка є представником держави, то її дозвіл на зйомку не потрібен. Поліцейські, співробітники ТЦК і військові — це публічні службовці, які діють від імені держави, тому громадяни мають право фіксувати їхні дії».

Раніше повідомлялося, що чоловіків можуть забирати з блокпостів у разі, якщо вони перебувають у розшуку або не мають відповідного статусу.

Крім того, Кабмін спростив розшук та цифровізував передавання даних.

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