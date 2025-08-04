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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1228
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1 хв

Актор-військовий Володимир Ращук та Вікторія Білан стануть батьками вдруге

Подружжя оголосило про майбутнє поповнення в родині, а також розсекретило стать малюка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Володимир Ращук та Вікторія Білан

Володимир Ращук та Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Відомий український актор-військовий Володимир Ращук та його дружина, акторка Вікторія Білан, стануть батьками вдруге.

Про майбутнє поповнення в родині артистка розповіла у своєму Instagram. Вікторія розсекретила вагітність з нагоди 47-річчя. Акторка зазначила, що це – найкращий подарунок на її день народження. Також Білан вже продемонструвала помітно округлий животик.

"Мені 47. Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на день народження за все моє життя!" – зазначила артистка.

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Також Вікторія Білан провела гендер-паті. На березі Дніпра акторка луснула чималу повітряну кульку, з якої повилітали вже маленькі, які були блакитного кольору. Отже, у подружжя народиться хлопчик.

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Зазначимо, для Володимира Ращука та Вікторії Білан ця дитина стане другою. Закохані вже виховують доньку Катерину, яка пішла стопами батьків та навчається акторства в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Нагадаємо, раніше співачка Roxolana повідомила, що вагітна первістком. Артистка вже показала свій помітно округлий животик.

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