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На Хмельниччині прогриміла серія вибухів
Росіяни випустили ракети по регіону. Влада закликала перебувати в укриттях.
Сьогодні, 4 серпня, під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи.
Моніторингові канали повідомляють, що ракети «Кинджал» рухалися у напрямку Старокостянтиніва.
В ОВА закликали не залишати укриття до відбою.
Раніше повідомлялося, що у центральній частині Херсона російський дрон поранив 23-річну жінку, яку госпіталізували з вибуховою травмою.
Уночі росіяни традиційно тероризували українців ударними безпілотниками.