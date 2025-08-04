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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3753
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1 хв

На Хмельниччині прогриміла серія вибухів

Росіяни випустили ракети по регіону. Влада закликала перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На Хмельниччині неспокійно

На Хмельниччині неспокійно / © Getty Images

Сьогодні, 4 серпня, під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Моніторингові канали повідомляють, що ракети «Кинджал» рухалися у напрямку Старокостянтиніва.

В ОВА закликали не залишати укриття до відбою.

Раніше повідомлялося, що у центральній частині Херсона російський дрон поранив 23-річну жінку, яку госпіталізували з вибуховою травмою.

Уночі росіяни традиційно тероризували українців ударними безпілотниками.

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