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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні оголошена повномасштабна тривога

Росіяни підняли у повітря літак — сирена лунає у всіх регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні оголошена повномасштабна тривога

© Getty Images

В Україні, 4 серпня, зрання лунає повітряна тривога, яка охопила всі області.

«Ракетна небезпека для всієї України. Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили у Повітряних силах України.

Ці винищувачі є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал».

Нагадаємо, вночі в Одесі гриміли вибухи — місто атакували ударними безпілотниками.

Крім того, армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Серед поранених — немовля.

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