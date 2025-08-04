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В Україні оголошена повномасштабна тривога
Росіяни підняли у повітря літак — сирена лунає у всіх регіонах України.
В Україні, 4 серпня, зрання лунає повітряна тривога, яка охопила всі області.
«Ракетна небезпека для всієї України. Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили у Повітряних силах України.
Ці винищувачі є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал».
Нагадаємо, вночі в Одесі гриміли вибухи — місто атакували ударними безпілотниками.
Крім того, армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Серед поранених — немовля.