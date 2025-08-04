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- Украина
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В Украине объявлена полномасштабная тревога
Россияне подняли на воздух самолет — сирена звучит во всех регионах Украины.
В Украине, 4 августа, с самого утра звучит воздушная тревога, охватившая все области.
«Ракетная опасность для всей Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили в Воздушных силах Украины.
Эти истребители являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Напомним, ночью в Одессе гремели взрывы — город атаковали ударными беспилотниками.
Кроме того, армия РФ атаковала Днепропетровщину . Среди раненых — младенец.