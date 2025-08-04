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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Украине объявлена полномасштабная тревога

Россияне подняли на воздух самолет — сирена звучит во всех регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине объявлена полномасштабная тревога

© Getty Images

В Украине, 4 августа, с самого утра звучит воздушная тревога, охватившая все области.

«Ракетная опасность для всей Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили в Воздушных силах Украины.

Эти истребители являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Напомним, ночью в Одессе гремели взрывы — город атаковали ударными беспилотниками.

Кроме того, армия РФ атаковала Днепропетровщину . Среди раненых — младенец.

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