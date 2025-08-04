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Угроза вырастет: откуда теперь РФ планирует бить "Шахедами" по Украине
Россия готовит Донецкий аэропорт для атак «Шахедами» по Украине.
Россияне собираются расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности, района Донецкого аэропорта, для дроновых атак.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, размещение стартовых площадок для «Шахедов» ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны.
«Дальнейший захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО», — говорится в сообщении.
OSINT-группа CyberBoroshno представила спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка с июля 2025 года. На снимках видно, что захватчики частично очистили взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта от укреплений и приступили к строительным работам на парковке.
Там могут готовить пункты ручного управления беспилотниками, зоны выгрузки боеголовок, пункты наблюдения за воздушным пространством и взлетно-посадочную полосу.
Ранее мы писали о том, чем опасны реактивные дроны «Шахеды», которые начала применять Россия и смогут ли они добраться до западных регионов Украины.