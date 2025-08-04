Угроза вырастет: откуда теперь РФ планирует бить "Шахедами" по Украине

Россияне ежедневно терроризируют украинцев атаками / © iStock

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Россияне собираются расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности, района Донецкого аэропорта, для дроновых атак.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, размещение стартовых площадок для «Шахедов» ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны.

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«Дальнейший захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО», — говорится в сообщении.

OSINT-группа CyberBoroshno представила спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка с июля 2025 года. На снимках видно, что захватчики частично очистили взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта от укреплений и приступили к строительным работам на парковке.

Там могут готовить пункты ручного управления беспилотниками, зоны выгрузки боеголовок, пункты наблюдения за воздушным пространством и взлетно-посадочную полосу.

Ранее мы писали о том, чем опасны реактивные дроны «Шахеды», которые начала применять Россия и смогут ли они добраться до западных регионов Украины.

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