Эксперт рассказал, способна ли Украина сбивать реактивные "Шахеды"

Способна ли Украина сбивать реактивные "Шахеды" / © ТСН

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Россия начала применять реактивные ударные беспилотники типа «Шахед», но они не являются неуязвимыми. В самом деле, сбить такой дрон в некоторых случаях даже проще, чем его предшественников с традиционным двигателем.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

Эксперт подтвердил, что 30 июля россияне использовали восемь таких беспилотников на северном направлении. Он отметил, что эти дроны очень уязвимы для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), ведь их реактивный двигатель является мощным источником теплового излучения.

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Эффективные средства противодействия

ПЗРК Все ракеты с инфракрасными головками самонаведения, находящиеся на вооружении мобильных групп (Stinger, польские ПЗРК, старые советские «Стрела»), могут эффективно поражать эти цели.

Зенитная артиллерия Для зенитных установок с радиолокационным или электронным наведением, например, немецкие «Гепарды» , реактивные «Шахеды» не составляют значительную проблему.

Истребители. Высокая скорость реактивных дронов (около 450 км/ч) делает их удобной мишенью для боевых самолетов.

По словам Романенко, не стоит паниковать. Хотя реактивные Шахеды могут создать определенные трудности для мобильных огневых групп, массово применять их россияне не смогут. Украинская противовоздушная оборона будет просто нуждаться в переконфигурации для эффективного распределения целей.

Напомним, российская армия два дня подряд атакует Украину с применением новых реактивных дронов, которые имеют не только другой звук во время полета, но создают новые проблемы для украинского ПВО.

Известно, что в ночь на 31 июля во время массированной атаки Киев атаковали реактивные «Шахеды».

Эти дроны демонстрируют скорость более 500 км/ч и отображаются на радарах аналогично крылатым ракетам. Это усложняет их обнаружение и уничтожение — большинство имеющихся средств ПВО не рассчитаны на перехват таких скоростных целей.

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