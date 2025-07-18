Почему ПВО Украины не успевает сбивать все «Шахеды»: эксперт ответил

Шахед / © ТСН

Реклама

Россия постоянно адаптирует способы применения ударных дронов-камикадзе типа «Шахед» при массированных атаках на украинские города. Враг все чаще запускает БпЛА одновременно по разным направлениям, изменяет высоты полета, обходит средства ПВО и РЭБ и скапливает дроны перед резким пикированием на цели.

Об этом рассказал специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш»).

«Сейчас они на больших высотах заходят на город со всех сторон, скапливаются вокруг, а затем одновременно — по 50-70 штук — атакуют. Ни одно ПВО мира не выдержит такой нагрузки», — подчеркнул Бескрестнов.

Реклама

По словам эксперта, такая тактика создает беспрецедентную перегрузку систем противовоздушной обороны. Даже современные западные системы, способные сбивать баллистику и крылатые ракеты, не имеют опыта противостояния массовым одновременным атакам дронами.

«Я общался с западными коллегами — они понимают, как противодействовать ракетам, но не знают, как защититься от 300 или 400 дронов одновременно», — добавил он.

В последнее время дроны летят на разных высотах: иногда очень низко, иногда — наоборот, высоко, вне досягаемости для обычных средств ПВО. Враг активно изучает расположение мобильных огневых групп и применяет комбинированные сценарии, чтобы обойти защиту.

Несмотря на это, украинские силы противодействия — в частности, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — до сих пор успешно уничтожают значительное количество БпЛА. Но эффективность постепенно снижается из-за новых подходов врага.

Реклама

Напомним, также по словам Флеша , российские ударные дроны «Шахед» существенно модернизировали — на них установили китайские GRPA-антенны, способные эффективно противодействовать украинским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти антенны критически важны для дронов-камикадзе, ведь помогают избегать влияния РЭБ и точно наводиться на цель.

Бескрестнов отметил, что Россия уже получила из Китая не менее четырех типов таких антенн, и их характеристики постоянно совершенствуются. Поэтому украинские РЭБ не справляются с новым уровнем защиты дронов.

Эксперт подчеркнул, что подход к противодействию «Шахедам» должен измениться, ведь мобильные огневые группы сегодня уничтожают лишь около 10% беспилотников. Основная причина — дроны атакуют с высоты более 2 км, которая недостижима для вертолетов и большинства имеющихся систем.