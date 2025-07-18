"Это не мопед": как ВСУ мгновенно распознают опасные дроны среди имитаторов

Шахеды

Реклама

После массированных атак с десятками Шахедов и сотнями воздушных целей украинские военные научились оперативно отличать настоящие ударные дроны от приманок.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Россия все чаще комбинирует атаки настоящими «Шахедами» и беспилотниками-имитациями — в частности, для перегрузки систем ПВО. Впрочем, Силы обороны уже научились обнаруживать эти ловушки.

Реклама

Есть определенные признаки по параметрам полета. Радиолокационно можно с большой долей вероятности предполагать, что это Пародия. У нас есть визуальные посты, акустические системы. Шахеды громкие, поэтому их легко распознать по звуку», — объяснил Игнат.

Как работает система:

Когда БПЛА заходит в зону ответственности, у украинских сил всего несколько секунд, чтобы идентифицировать объект. Все — для того, чтобы максимально точно распределить ресурсы и избежать хаотических действий разных подразделений: авиации, ПВО, мобильных групп.

Спикер также рассказал, что имитационные дроны обычно используют при атаках вглубь территории Украины, когда враг хочет перегрузить оборону.

Реклама

«Основная проблема — это „Шахеды“. По ним работают все Силы обороны — от авиации до мобильных групп и дронов-перехватчиков», — подчеркнул Игнат.

В то же время он вспомнил, что сейчас не хватает экипажей дронов-перехватчиков — это направление только развивается.

На июль украинские силы сбили уже более 25 тысяч «Шахедов». Также из 160 выпущенных россиянами ракет «Кинжал» успешно перехвачено 48. Это, по словам Игната, весомое достижение в защите воздушного пространства.

Напомним, во время массированных атак на украинские города российские «Шахеды» все чаще прорывают противовоздушную оборону. Если весной удавалось уничтожать до 90% этих дронов, то сейчас показатели значительно снизились.

Реклама

Ранее ключевую роль в перехвате «Шахедов» играла армейская авиация Сухопутных войск — особенно вертолеты, которые могли уничтожать почти половину запущенных беспилотников. Однако ситуация поменялась.

Однако россияне начали оснащать дроны китайскими двигателями, что повысило их скорость и позволило атаковать с большей высоты — недостижимой для вертолетов. Кроме того, возросло и количество дронов, запускаемых во время каждой атаки.

Все это существенно снизило эффективность армейской авиации в борьбе с «Шахедами».