Россия усовершенствует "Шахеды": что нового и насколько это опасно

РФ улучшает работу ударных дронов «Шахед»

Реклама

Российская армия использует 4-5 разных типов боевых частей. В некоторых БПЛА они теперь могут устанавливать боевую часть весом до 90 кг вместо привычных 50.

Об этом он сообщил военнослужащий, специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» в интервью для Радио Свобода.

Однако такое увеличение веса боевой части достигается за счет уменьшения запаса топлива. Это означает, что дроны с более тяжелой боевой частью не могут преодолевать большие расстояния или долго кружиться в небе. Их дальность полета ограничена.

Реклама

«Такой „Шахед“ уже не может пролететь всю Украину или долго кружить — дальность полета ограничена. Недавно мы нашли в боевой части Шахеда жидкость, похожую на напалм, которая разливается и горит даже в песке. То есть это направленный террор», — говорит Флэш.

Использование такой боевой части свидетельствует о терроре против мирного населения. Если фугасные боеприпасы обычно направлены на военные или промышленные объекты, то Шахеды с напалмом применяются против городов-миллионников.

«Одна вещь, когда фугасный боеприпас попадает, например, в завод или производство. Другое дело — когда пятиэтажки заливаются горящей жидкостью и все вокруг загорается. Но мы понимаем, что соблюдение правил войны от россиян не стоит ждать», — говорит военный.

Напомним, Россия временно снизила интенсивность ударов по Украине, поскольку накапливает ресурсы для массированной атаки с привлечением до 1000 воздушных целей.

Реклама

Даже во время визита советника президента США по нацбезопасности Кита Келлога Россия не прекратила атак на приграничные и прифронтовые города.