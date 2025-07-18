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Россия усовершенствует "Шахеды": что нового и насколько это опасно
Российские военные модифицируют ударные дроны «Шахед», увеличивая вес боевой части почти вдвое — до 90 кг.
Российская армия использует 4-5 разных типов боевых частей. В некоторых БПЛА они теперь могут устанавливать боевую часть весом до 90 кг вместо привычных 50.
Об этом он сообщил военнослужащий, специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» в интервью для Радио Свобода.
Однако такое увеличение веса боевой части достигается за счет уменьшения запаса топлива. Это означает, что дроны с более тяжелой боевой частью не могут преодолевать большие расстояния или долго кружиться в небе. Их дальность полета ограничена.
«Такой „Шахед“ уже не может пролететь всю Украину или долго кружить — дальность полета ограничена. Недавно мы нашли в боевой части Шахеда жидкость, похожую на напалм, которая разливается и горит даже в песке. То есть это направленный террор», — говорит Флэш.
Использование такой боевой части свидетельствует о терроре против мирного населения. Если фугасные боеприпасы обычно направлены на военные или промышленные объекты, то Шахеды с напалмом применяются против городов-миллионников.
«Одна вещь, когда фугасный боеприпас попадает, например, в завод или производство. Другое дело — когда пятиэтажки заливаются горящей жидкостью и все вокруг загорается. Но мы понимаем, что соблюдение правил войны от россиян не стоит ждать», — говорит военный.
Напомним, Россия временно снизила интенсивность ударов по Украине, поскольку накапливает ресурсы для массированной атаки с привлечением до 1000 воздушных целей.
Даже во время визита советника президента США по нацбезопасности Кита Келлога Россия не прекратила атак на приграничные и прифронтовые города.