Росія вдосконалює "Шахеди": що нового та наскільки це небезпечно

РФ покращує роботу ударних дронів «Шахед»

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Російська армія використовує 4-5 різних типів бойових частин. У деяких БПЛА вони тепер можуть встановлювати бойову частину вагою до 90 кг, замість звичних 50.

Про це він повідомив військовослужбовець, спеціалістом у сфері радіотехнологій Сергієм Бескрестновим з позивним «Флеш» у інтерв’ю для Радіо Свобода.

Проте, таке збільшення ваги бойової частини досягається за рахунок зменшення запасу палива. Це означає, що дрони з важчою бойовою частиною не можуть долати великі відстані або довго кружляти в небі. Їхня дальність польоту обмежена.

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«Такий „Шахед“ уже не може пролетіти всю Україну чи довго кружляти — дальність польоту обмежена. Нещодавно ми знайшли в бойовій частині „Шахеду“ рідину, схожу на напалм, яка розливається і горить навіть у піску. Тобто — це спрямований терор», — каже «Флеш».

Використання такої бойової частини свідчить про терор проти мирного населення. Якщо фугасні боєприпаси зазвичай спрямовані на військові або промислові об’єкти, то «Шахеди» з «напалмом» застосовуються проти міст-мільйонників.

«Одна річ, коли фугасний боєприпас влучає, наприклад, у якийсь завод чи виробництво. Інша справа — коли п’ятиповерхівки заливаються рідиною, що горить, і все навколо спалахує. Але ж ми розуміємо, що дотримання правил війни від росіян не варто чекати», — каже військовий.

Нагадаємо, Росія тимчасово зменшила інтенсивність ударів по Україні, оскільки накопичує ресурси для масованої атаки із залученням до 1000 повітряних цілей.

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Навіть під час візиту радника президента США з нацбезпеки Кіта Келлога, Росія не припинила атак на прикордонні та прифронтові міста.