Експерт пояснив, навіщо РФ нарощує обстріли України ударними безпілотниками

Безпілотник Shahed

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Росія має ресурси для регулярних масованих атак безпілотниками типу «Шахед» і продовжує активно їх використовувати для ударів по українських містах.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, РФ уже застосовує шосте покоління цих безпілотників, які відрізняються вищою швидкістю, збільшеною висотою польоту та потужнішою бойовою частиною. Такі дрони складніше виявляти і знищувати, зокрема засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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«Наша розвідка говорить про те, що орієнтовно 170 безпілотників РФ має можливість робити станом на сьогоднішній день за добу. За різними оцінками, можливо, дійдуть до позначки 190–200 до кінця цього року. Це більше припущення, але ми бачимо щоденну кількість прильотів», — додав Ступак.

За його оцінками, щодоби росіяни можуть запускати в повітряний простір України 200–300 «Шахедів», а в окремих випадках — навіть до 500.

Експерт наголосив, що мобільним вогневим групам дедалі важче встигати за новими моделями дронів. «Складно збивати цілі на висоті два кілометри над землею», — зауважив він.

Також Ступак вказав, що росіяни цілеспрямовано атакують великі українські міста.

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«Подивіться, як прилітає по Києву. Просто знищуються житлові будинки. По Дніпру — це взагалі маст-хев, вони щодня туди прилітають. Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Одещина — усе, до чого вони можуть дотягнутися, буде знищуватися», — сказав експерт.

Він також звернув увагу на проблему витоку інформації.

«Є питання до людей, які зливають дані ворогу. Деякі чиновники, публікуючи селфі на тлі об’єктів, фактично розкривають пріоритетні для удару локації. Є й ті, хто напряму співпрацює з РФ», — підкреслив Ступак.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт Павло Нарожний заявив, що наразі ворог не може запускати 500 «Шахедів» за одну добу.

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Ми раніше інформували, що вночі проти 24 червня російська армія випустила по Україні 97 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знищили 78 дронів.