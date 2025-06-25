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У Харкові вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА
Під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство у Київському районі.
В ніч проти 25 червня у Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
«Шахеди» атакують Харків, під ударом цивільне підприємство у Київському районі», — йдеться у повідомленні.
Крім того, він заявив, що у повітрі ще кілька ворожих безпілотників, які атакують місто.
Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 25 червня в Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.