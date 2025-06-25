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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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193
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У Харкові вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА

Під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство у Київському районі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © ТСН.ua

В ніч проти 25 червня у Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Шахеди» атакують Харків, під ударом цивільне підприємство у Київському районі», — йдеться у повідомленні.

Крім того, він заявив, що у повітрі ще кілька ворожих безпілотників, які атакують місто.

Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 25 червня в Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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