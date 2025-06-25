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- Війна
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Росія атакує Україну БпЛА: напрямок цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 25 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
БпЛА повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини
Декілька груп БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
Раніше повідомлялося, що темпи виробництва «шахедів» у Росії складають близько 170 одиниць на добу.
Ми раніше інформували, що Росія запускає модернізовані дрони — удосконалені «Шахеди» мають посилену боєголовку та можливості автономного наведення.