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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
208
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1 хв

Коли будуть "слабошахедні" та "сильношахедні" дні: журналіст про запаси РФ

Журналіст ввжає, що для Україн дні без «Шахедів» будуть або вкрай рідко (кілька разів на рік) або взагалі таких не буде.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коли будуть "слабошахедні" та "сильношахедні" дні: журналіст про запаси РФ

© tsn.ua

Темпи виробництва «шахедів» у Росії складають близько 170 одиниць на добу.

Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram.

На його думку, судячи з таких темпів виробництва, РФ навряд чи зможе запускати «500/800/1000» шахедів щодня.

«В запасі вони мають близько 3,5 тис од. Але думаю, що повністю „в нуль“ вони не виходитимуть. Тому як неодноразово казав раніше, будуть „слабкошахедні“ дні (80-100 запущених мопедів) та „сильношахедні“ дні (250+ запущених мопедів)», — припускає експерт.

За його умовними підрахунками, приблизно 1-2 дні на тиждень буде багато (або дуже багато) «шахедів», а ще 5-6 днів — поменше. Дні без «мопедів» будуть або вкрай рідко (кілька разів на рік) або взагалі таких не буде.

Мирошников нагадав, що наразі росіяни будують кілька нових цехів з виробницвта «Шахедів» в «Алабузі». Це дасть приріст темпів виробництва до приблизно 300 одиниць на день загалом.

«Навіть якщо додати сюди потенційне виробництво шахедів в КНДР, це буде не так, щоб швидко. Але з „плюсів“ для ворога — двигуни в КНДР з Китаю будуть йти напряму. Наразі це обмежується іранськими копіями, виробництво яких нещодавно сильно постраждало», — підсумував аналітик.

Нагадаємо, що Росія запускає модернізовані дрони — удосконалені «Шахеди». ТСН.ua зібрав усе, що відомо про них відомо.

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