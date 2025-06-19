Росія різко наростила виробництво "шахедів" для атак по Україні: експерт розповів деталі

Шахеди

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Росія нарощує виробництво безпілотників великої дальності — за рік випуск «шахедів» зріс у шість разів.

Про це повідомив експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце в етері телемарафону.

За його словами, ще рік тому РФ використовувала близько 500 безпілотників великої дальності на місяць, переважно «шахедів». Станом на сьогодні ці обсяги зросли до понад 5000 запусків щомісячно, з яких понад половина — типу Shahed.

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«Якщо говорити саме про Шахед, то збільшення за рік відбулося в 6 разів. Але при цьому з’явилася ще велика ніша безпілотників імітаторів та фальш-цілей, які так само створюють додаткові завади в роботі системи протиповітряної оборони», — додав експерт.

Нагадаємо, Мусієнко повідомляв, що «шахеди» тепер літають вище і заходять з неочікуваних напрямків — ППО складніше знищувати їх.

Водночас окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

Раніше ми повідомляли, що фахівець із систем РЕБ і зв’язку Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» зробив загрозливе попередження, що Росія «рознесе» всю країну «Шахедами», якщо Україна не вживе негайних заходів.

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