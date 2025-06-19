Россия резко нарастила производство "шахедов" для атак по Украине: эксперт рассказал детали

Шахеды

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Россия наращивает производство беспилотников большой дальности — за год выпуск «шахедов» вырос в шесть раз.

Об этом сообщил эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце в эфире телемарафона.

По его словам, еще год назад РФ использовала около 500 беспилотников большой дальности в месяц, преимущественно «шахедов». По состоянию на сегодня эти объемы выросли до более 5000 запусков ежемесячно, из которых более половины — типа Shahed.

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«Если говорить именно о Шахедах, то увеличение за год произошло в 6 раз. Но при этом появилась еще большая ниша беспилотников имитаторов и фальш-целей, которые так же создают дополнительные помехи в работе системы противовоздушной обороны», — добавил эксперт.

Напомним, Мусиенко сообщал, что «шахеды» теперь летают выше и заходят с неожиданных направлений — ПВО сложнее уничтожать их.

В то же время оккупанты начали использовать новые боевые части на дронах-камикадзе типа Shahed-136.

Ранее мы сообщали, что специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» сделал угрожающее предупреждение, что Россия «разнесет» всю страну «Шахедами», если Украина не примет немедленные меры.

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