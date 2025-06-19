Аргентина разоблачила шпионов РФ, связанных с Пригожиным

Погибший владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

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В Аргентине разведка разоблачила деятельность российской шпионской сети, которая действовала в поддержку интересов Москвы и пыталась влиять на общественное мнение в стране.

Об этом сообщает La Derecha Diario.

Проведенное Государственным секретариатом разведки Аргентины расследование установило существование сети иностранного влияния, в которую входили граждане России, проживающие в этой южно-американской стране, в сговоре с местными жителями.

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В отчете говорится, что разоблаченные лица имели связи с геополитическими планами Кремля и вели информационные операции для дезинформации и манипуляций.

В рамках расследования установлено, что шпионская сеть имела отношение к структуре под названием La Compañía, которая связана с покойным владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и так называемым «Проектом Лахта». Эта операция охватывает широкий спектр информационной войны, нацеленной на аудитории в США, Евросоюзе и Украине.

Предполагаемым руководителем этой группы в Аргентине считается гражданин РФ Лев Андриашвили, который действовал вместе с женой Ириной Яковенко. Оба отвечали за материальное обеспечение сети, а также за налаживание связей с аргентинскими активистами.

«Цель La Compañía — сформировать группу лиц, лояльных к интересам России», — говорится в сообщении.

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Среди главных задач этой структуры: распространение дезинформации, сбор чувствительной политической информации и влияние на местные фонды, неправительственные инициативы и общественные объединения.

Напомним, в начале июня в Швейцарии разоблачили шпиона-офицера Федеральной разведывательной службы в передаче сверхсекретных данных российским военным структурам. Это продолжалось более пяти лет и происходило через компанию «Лаборатория Касперского».

Кроме того, в июне спецслужбы Польши задержали российского шпиона, 28-летнего Виктора З., которого подозревают в сборе информации для спецслужб РФ.