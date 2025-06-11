В Польше поймали российского шпиона: что он натворил

Мужчина в наручниках / © УНІАН

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Польские спецслужбы задержали 28-летнего Виктора З., которого подозревают в сборе информации для российских спецслужб.

Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

По информации от Мазовецкого отделения прокуратуры, Виктора З. задержали по подозрению в передаче разведывательной службе России информации, которая могла навредить безопасности Польши.

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Шпиона задержали 4 июня по инициативе прокурора. После этого в нескольких объектах в Куявско-Поморском воеводстве прошли обыски.

Фигуранту дела предъявили обвинение по статье 130 Уголовного кодекса Польши (шпионаж).

По данным следствия, злоумышленник в период с 28 февраля 2024 года до 30 апреля 2025 года собирал и передавал секретную информацию о польских объектах критической оборонной важности.

Теперь Виктору З. грозит от восьми лет до пожизненного заключения. Мужчина находится под стражей, куда суд отправил его на три месяца. По версии следствия, действия фигуранта были мотивированы пророссийскими идеями.

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К слову, в мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил — у его страны есть доказательства того, что за поджогом торгового центра Marywilska в Варшаве стоят российские спецслужбы.

Заметим, недавно большой шпионский скандал всколыхнул Швейцарию. Тамошнего офицера Федеральной разведывательной службы обвиняют в передаче сверхсекретных данных военным структурам РФ в течение более пяти лет. Вероятно, все происходило через компанию «Лаборатория Касперского».