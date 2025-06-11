У Польщі спіймали російського шпигуна: що він накоїв

Чоловік у кайданках / © УНІАН

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Польські спецслужби затримали 28-річного Віктора З., якого підозрюють у збиранні інформації для російських спецслужб.

Про це повідомила Національна прокуратура Польщі.

За інформацією від Мазовецького відділення прокуратури, Віктора З. затримали за підозрою у передаванні розвідувальній службі Росії інформації, що могла зашкодити безпеці Польщі.

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Шпигуна затримали 4 червня за ініціативою прокурора. Після цього у кількох об’єктах у Куявсько-Поморському воєводстві відбулися обшуки.

Фігурантові справи висунули обвинувачення за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі (шпигунство).

За даними слідства, зловмисник у період від 28 лютого 2024 року до 30 квітня 2025 року збирав і передавав секретну інформацію про польські об’єкти критичної оборонної важливості.

Тепер Вікторові З. загрожує від восьми років до довічного ув’язнення. Чоловік перебуває під вартою, куди суд відправив його на три місяці. За версією слідства, дії фігуранта були мотивовані проросійськими ідеями.

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До слова, у травні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив — його країна має докази того, що за підпалом торговельного центру Marywilska у Варшаві стоять російські спецслужби.

Зауважимо, нещодавно великий шпигунський скандал сколихнув Швейцарію. Тамтешнього офіцера Федеральної розвідувальної служби звинувачують у передаванні надсекретних даних військовим структурам РФ протягом понад п’ять років. Ймовірно, усе відбувалося через компанію «Лабораторія Касперського».