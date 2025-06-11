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У Білому домі прокоментували чутки про переміщення мігрантів до Куби
У Білому домі назвали фейком інформацію про нібито перевезення мігрантів, зокрема українців, на базу Гуантанамо.
У Білому домі заперечили поширену в медіа інформацію про нібито плани американської влади перемістити мігрантів, серед яких можуть бути й українці, на базу Гуантанамо.
Прессекретарка адміністрації президента США Кароліна Ліліт коротко прокоментувала ситуацію:
“Ця історія — фейкові новини. Нічого не відбувається”.
Раніше The Washington Post поширили інформацію про начебто підготовку до переміщення іноземців у центр тимчасового утримання в Гуантанамо на Кубі. Офіційних підтверджень цьому не було.
Також повідомлялося, протести у США виходять з-під контролю. Трамп послав тисячі військових проти цивільних.