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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Білому домі прокоментували чутки про переміщення мігрантів до Куби

У Білому домі назвали фейком інформацію про нібито перевезення мігрантів, зокрема українців, на базу Гуантанамо.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Мігранти у США

Мігранти у США. / © Associated Press

У Білому домі заперечили поширену в медіа інформацію про нібито плани американської влади перемістити мігрантів, серед яких можуть бути й українці, на базу Гуантанамо.

Прессекретарка адміністрації президента США Кароліна Ліліт коротко прокоментувала ситуацію:

“Ця історія — фейкові новини. Нічого не відбувається”.

Раніше The Washington Post поширили інформацію про начебто підготовку до переміщення іноземців у центр тимчасового утримання в Гуантанамо на Кубі. Офіційних підтверджень цьому не було.

Також повідомлялося, протести у США виходять з-під контролю. Трамп послав тисячі військових проти цивільних.

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