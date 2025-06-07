Білий дім. Ілюстративне фото / © УНІАН

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Команда Ілона Маска в його Департаменті ефективності державного апарату (DOGE) проігнорувала експертів з комунікацій і встановила інтернет-сервіс Starlink Маска в комплексі Білого дому.

Про це передає The Washington Post.

За інформацією трьох джерел видання, фахівців, що відповідають за комунікаційні системи Білого дому, не поінформували заздалегідь про встановлення терміналу Starlink на даху сусідньої будівлі Ейзенхауера в лютому цього року.

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За словами співрозмовників, ті, хто керує системами, не могли контролювати такі з’єднання, щоб запобігти витоку конфіденційної інформації з комплексу або проникненню хакерів.

Не вдалося перевірити, чи термінал на даху залишається встановленим, чи щось зміниться тепер, коли Маск пішов з уряду. За словами джерел, мережа Wi-Fi «Starlink Guest» з’явилася на телефонах Білого дому в лютому, запитуючи від користувачів лише пароль, а не ім’я користувача чи другу форму автентифікації. Ця мережа Wi-Fi все ще з’являлася на телефонах відвідувачів Білого дому цього тижня.

Білий дім переадресував питання журналістів до Секретної служби США, яка своєю чергою заявила, що не може обговорювати конкретні технологічні системи з міркувань безпеки.

«Ми знали про наміри DOGE покращити доступ до Інтернету в кампусі і не вважаємо це питання інцидентом або порушенням безпеки», — заявив речник Секретної служби Ентоні Гугліельмі.

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Традиційно в Білому домі для особистих телефонів у гостьових мережах Wi-Fi потрібні імена та паролі, які відстежуються та термін дії яких минає через тиждень. Робочі комп’ютери блокуються за допомогою програм безпеки, а взаємодія співробітників із зовнішнім світом «дуже ретельно відстежується», при цьому записуються ідентифікатори пристроїв та час усіх передач.

Натомість Starlink нічого не вимагає. Він дозволяє передавати дані без будь-яких записів чи відстеження.

Колишні адміністрації, що діють, попереджають, що Starlink дозволяє обходити VPN-з’єднання і створює лазівки для витоку або проникнення шкідливого програмного забезпечення. Деякі з них звернулися до демократів у Палаті представників із проханням розслідувати використання Starlink в урядових установах.

«Ми проводимо численні розслідування щодо використання адміністрацією Трампа Starlink у Білому домі та в уряді», — сказав Стівен Ф. Лінч (Массачусетс), виконувач обов’язків головного демократа в Комітеті з нагляду.

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Starlink також нібито використовувався в інших агентствах, зокрема, у Національній раді з питань трудових відносин та Адміністрації спільних служб. У деяких випадках співробітники DOGE вимикали системи аудиту та використовували ШІ для обробки великих обсягів державних даних.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про несподіване загострення стосунків між Ілоном Маском та Дональдом Трампом.