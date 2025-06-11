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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Белом доме прокомментировали слухи о перемещении мигрантов на Кубу

В Белом доме назвали фейком информацию о якобы перевозке мигрантов, в том числе украинцев, на базу Гуантанамо.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Мигранты в США

Мигранты в США. / © Associated Press

В Белом доме отрицали распространенную в медиа информацию о якобы планах американских властей переместить мигрантов, среди которых могут быть и украинцы, на базу Гуантанамо.

Пресссекретарь администрации президента США Каролина Лилит коротко прокомментировала ситуацию:

"Эта история - фейковые новости. Ничего не происходит".

Ранее The Washington Post распространили информацию о якобы подготовке к перемещению иностранцев в центр временного содержания в Гуантанамо на Кубе.

Также сообщалось, протесты в США выходят из-под контроля. Трамп послал тысячи военных против гражданских.

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