В Белом доме прокомментировали слухи о перемещении мигрантов на Кубу

Мигранты в США. / © Associated Press

Реклама

В Белом доме отрицали распространенную в медиа информацию о якобы планах американских властей переместить мигрантов, среди которых могут быть и украинцы, на базу Гуантанамо.

Пресссекретарь администрации президента США Каролина Лилит коротко прокомментировала ситуацию:

"Эта история - фейковые новости. Ничего не происходит".

Реклама

Ранее The Washington Post распространили информацию о якобы подготовке к перемещению иностранцев в центр временного содержания в Гуантанамо на Кубе.

Также сообщалось, протесты в США выходят из-под контроля. Трамп послал тысячи военных против гражданских.