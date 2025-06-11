У него нет плана: экс-глава ЦРУ резко раскритиковал Трампа

Джон Брэннан / © Getty Images

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Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Дональд Трамп не имеет конкретного плана по завершению войны России против Украины, несмотря на его громкие обещания сделать это за 24 часа.

Об этом он рассказал в комментарии для Sky News.

«Я думаю, что Дональд Трамп не знает, что он будет делать», — заявил экс-глава ЦРУ.

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Он назвал восприятие Украины и российского диктатора Владимира Путина Трампом «наивным» и «поверхностным».

Сам Бреннан, который возглавлял ЦРУ в 2013-2017 годах, напомнил, что именно под его руководством ведомство начало активную поддержку Украины в создании современной разведки. По его словам, в 2014 году украинская армия «все еще была пропитана российскими агентами», однако сегодня она — одна из самых боеспособных в мире.

«Шаг за шагом, (украинская армия. — Ред.) превосходит практически любую другую армию на земном шаре, я бы сказал, включая Соединенные Штаты, учитывая огромный опыт, который они получили на поле боя», — добавил Бреннан.

Напомним, недавно The Wall Street Journal, ссылаясь на помощников конгрессменов, сообщает, что Белый дом пытается ослабить новый антироссийский законопроект в Сенате.

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Впоследствии Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против агрессора России только тогда, «если это будет необходимо».

Стоит отметить, что ровно две недели назад Трамп заявил, что будет иметь ответ на вопрос: действительно ли президент России Владимир Путин хочет завершить войну в Украине, через «полторы-две недели»