Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Украина во время операции "Паутина" атаковала четыре российских авиабазы, под удар попали более 40 самолетов. Однако, этот удар по стратегической авиации РФ все равно не заставит российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и серьезно обсудить прекращение войны в Украине.

Об этом говорится в материале Лизы Хазелдайн для The Telegraph.

В статье подчеркивают, что Москва уже несколько недель усиливает интенсивность своих атак на Украину, устанавливая новые рекорды по количеству беспилотников. Впрочем, "Паутина", похоже, спровоцировала эскалацию бомбардировок со стороны России, а не готовность пойти на добросовестный диалог.

Реклама

"Хотя украинские средства ПВО способны сбивать большинство беспилотников, направленных в их сторону, даже прорывающаяся небольшая часть наносит большой вред и подрывает моральный дух гражданского населения. Поскольку украинцы по всей стране вынуждены день за днем прятаться в бомбоубежищах", - отмечает Хаселдайн.

Эскалация российских воздушных атак на Украину происходит на фоне все более очевидных признаков того, что этим летом начнется еще одно новое российское наступление.

Несмотря на то, что "фюрер" РФ Владимир Путин настаивает перед президентом США Дональдом Трампом, что он якобы готов обсудить прекращение войны в Украине, действия его армии свидетельствуют об обратном, отмечают в статье.

Несмотря на операцию "Паутина", Путин по-прежнему находится в выигрышном положении в войне. Пока он готов жертвовать все больше россиян на мясорубке фронта, он, вероятно, останется в этом положении. ни с Зеленским, ни с кем-нибудь еще", - подчеркивает The Telegraph.

Реклама

Операция "Паутина"

1 июня во время операции "Паутина" украинские БпЛА поразили цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. По информации разведки Эстонии, бомбардировщики РФ Ту-95 на период атаки были готовы к ракетных ударов по Украине

Тем временем россияне решили отомстить за операцию СБУ «Паутина» и совершили массированную атаку по Украине 6 июня. Впрочем, эти обстрелы показали, что РФ действительно имеет высокие потери в стратегической авиации. Ведь им удалось поднять только 7 бомбардировщиков, которые пришлось максимально скачать.

В администрации "фюрера" пригрозили ответом на операцию "Паутина" . Кроме того, а Кремли пожаловались еще и на то, мол, предпочли бы на международном уровне услышать жесткое осуждение атаки Украины. В частности, в Москве недовольны реакцией президент США Дональда Трампа. Мол, хотели бы услышать "не менее жесткое осуждение".

Заметим, что спецпредставитель американского лидера Кит Келлог в интервью Fox News сначала заявил, что мощная атака якобы повысила риск эскалации конфликта.

Реклама

Дата публикации 17:05, 07.06.25 Количество просмотров 171 Полет украинского дрона во время операции "Паутина"