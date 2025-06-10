Володимир Путін. / © Associated Press

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Україна під час операції "Павутина" атакувала чотири російські авіабази, під удар потрапили понад 40 літаків. Однак цей удар по стратегічній авіації РФ все одно не змусить російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити припинення війни в Україні.

Про це йдеться у матеріалі Лізи Хазелдайн для The Telegraph.

У статті наголошують, що Москва вже кілька тижнів посилює інтенсивність своїх атак на Україну, встановлюючи нові рекорди щодо кількості безпілотників. Втім, "Павутина", схоже, спровокувала ескалацію бомбардувань з боку Росії, а не не готовність піти на сумлінний діалог.

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"Хоча українські засоби ППО здатні збивати більшість безпілотників, спрямованих у їхній бік, навіть та невелика частина, що проривається, завдає великої шкоди і підриває моральний дух цивільного населення. Оскільки українці по всій країні змушені день за днем ховатися в бомбосховищах", - наголошує Хаселдайн.

Ескалація російських повітряних атак на Україну відбувається на тлі дедалі більш явних ознак того, що цього літа почнеться ще один новий російський наступ.

Незважаючи на те, що “фюрер” РФ Володимир Путін наполягає перед президентом США Дональдом Трампом, що він нібито готовий обговорити припинення війни в Україні, дії його армії свідчать про зворотне, наголошують в статті.

"Незважаючи на операцію "Павутина", Путін, як і раніше, перебуває у виграшному становищі у війні. Поки він готовий жертвувати дедалі більше росіян на м'ясорубці фронту, він, 1мовірно, залишиться в цьому становищі. Наразі у нього просто немає стимулу сідати за стіл переговорів і серйозно обговорювати припинення цього конфлікту - ні з Трампом, ні із Зеленським, ні з ким-небудь іще", - наголошує The Telegraph.

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Операція “Павутина”

1 червня під час операції “Павутина” українські БпЛА уразили цілі на аеродромах РФ “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. За інформацією розвідки Естонії, бомбардувальники РФ Ту-95 на період атаки були готові до ракетних ударів по Україні.

Тим часом росіяни вирішили помститися за операцію СБУ «Павутина» та здійснили масовану атаку по Україні 6 червня. Втім, цей обстріл показав, що РФ дійсно має високі втрати у стратегічній авіації. Адже їм вдалося підняти лише 7 бомбардувальників, які довелося максимально завантажити.

В адміністрації “фюрера” пригрозили відповіддю на операцію “Павутина”. Крім того, а Кремлі поскаржилися ще й на те, мовляв, “воліли б на міжнародному рівні почути жорстке засудження” атаки України. Зокрема, в Москві невдоволені реакцією президент США Дональда Трампа. Мовляв, хотіли б почути “щонайменше жорсткий осуд”.

Зауважмо, що спецпредставник американського лідера Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News спочатку заявив, що потужна атак нібито підвищила ризик ескалації конфлікту. Однак згодом кардинально змінив свою думку та похвалив українські спецслужби за “сміливе лідерство та зухвалі дії”.

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Дата публікації 17:05, 07.06.25 Кількість переглядів 171 Політ українського дрона під час операції "Павутина"