Обстріл Харкова 7 червня: під завалами рятувальники виявили тіло людини

Удар по Харкову 7 червня

Реклама

Армія РФ 7 червня вдарила по підприємству у Харкові. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт виявлено тіло людини.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Роботи проводяться цілодобово. За нашими даними, під завалами можуть знаходитися ще 5 осіб», — зазначив він.

Реклама

Усі належні служби продовжують працювати на місці атаки. Чекаємо на оновлену інформацію.

Нагадаємо, вночі 7 червня у Харкові сталося кілька влучань по території підприємства у Київському районі. Там можуть бути заблоковані люди. Однак зв’язку з ними немає.

Ймовірно, заблоковано шістьох працівників.

На місці «прильотів» проводили пошуково-рятувальну операцію. Відомо також про п’ятьох травмованих працівників — три жінки та двоє чоловіків.

Реклама

ОВА повідомляє: у Київському районі внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 кв м.