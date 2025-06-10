- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 132
- Час на прочитання
- 1 хв
Обстріл Харкова 7 червня: під завалами рятувальники виявили тіло людини
Фахівці наразі займаються деблокуванням тіла, яке виявили під завалами після обстрілу Харкова.
Армія РФ 7 червня вдарила по підприємству у Харкові. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт виявлено тіло людини.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Роботи проводяться цілодобово. За нашими даними, під завалами можуть знаходитися ще 5 осіб», — зазначив він.
Усі належні служби продовжують працювати на місці атаки. Чекаємо на оновлену інформацію.
Нагадаємо, вночі 7 червня у Харкові сталося кілька влучань по території підприємства у Київському районі. Там можуть бути заблоковані люди. Однак зв’язку з ними немає.
Ймовірно, заблоковано шістьох працівників.
На місці «прильотів» проводили пошуково-рятувальну операцію. Відомо також про п’ятьох травмованих працівників — три жінки та двоє чоловіків.
ОВА повідомляє: у Київському районі внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 кв м.