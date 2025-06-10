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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Харкова 7 червня: під завалами рятувальники виявили тіло людини

Фахівці наразі займаються деблокуванням тіла, яке виявили під завалами після обстрілу Харкова.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Харкову 7 червня

Удар по Харкову 7 червня

Армія РФ 7 червня вдарила по підприємству у Харкові. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт виявлено тіло людини.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Роботи проводяться цілодобово. За нашими даними, під завалами можуть знаходитися ще 5 осіб», — зазначив він.

Усі належні служби продовжують працювати на місці атаки. Чекаємо на оновлену інформацію.

Нагадаємо, вночі 7 червня у Харкові сталося кілька влучань по території підприємства у Київському районі. Там можуть бути заблоковані люди. Однак зв’язку з ними немає.

Ймовірно, заблоковано шістьох працівників.

На місці «прильотів» проводили пошуково-рятувальну операцію. Відомо також про п’ятьох травмованих працівників — три жінки та двоє чоловіків.

ОВА повідомляє: у Київському районі внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 кв м.

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Дата публікації
Кількість переглядів
132
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