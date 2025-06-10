День ангела 10 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 10 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 10 червня

10 червня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Макара, Миколу, Олександра, Олексія, Павла, Семена, Тимофія, Антоніну.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві оптиміст по життю, дружелюбний. В дорослому віці стає дещо екстравагантним, любить виділитися.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, скромний. В дорослому віці стає працьовитим, спокійним.

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Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві чесний, прямолінійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, самокритичним.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, добрий. В дорослому віці стає самостійним, приймає рішення без допомоги інших.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, гордий. В дорослому віці стає справедливим, цікавиться жінками.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві альтруїст, слухняний. В дорослому віці стає витонченим, прагне до внутрішньої гармонії.

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Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві чуйний, співчутливий. В дорослому віці стає щирим, допитливим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві справедливий, йде правильним шляхом. В дорослому віці стає розважливим, терплячим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “той, хто прославляє Бога”. В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає вірним, надійним.

Антоніна — латинське походження, означає “з роду Антонія”. В дитинстві добродушна, довірлива. В дорослому віці стає чуйною, вірить, що гідна красивого життя.

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День ангела 10 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Від щирого серця вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює життя світлом, радістю та гармонією. Бажаю, щоб у кожен день твоїх мрій і планів знаходився шлях до здійснення.

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Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у важкі моменти і допомагає знайти правильні рішення. Бажаю тобі міцного здоров’я, тепла в душі та безмежного щастя.

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З днем ангела! Бажаю, щоб світло твоєї душі завжди горіло яскраво, а ангел-хранитель пильно стежив за кожним твоїм кроком. Нехай життя дарує тобі багато приємних сюрпризів, а віра та надія ніколи не залишають серце.

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Вітаю з днем ангела і бажаю, щоб твоє життя було сповнене добром і любов’ю. Нехай твій небесний охоронець оберігає тебе від усіх труднощів, дарує сили та натхнення для нових звершень і щасливих моментів.

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Зі святом твого ангела! Нехай він завжди освітлює твою дорогу, наповнює серце спокоєм і допомагає йти лише правильним шляхом. Бажаю тобі щирості в душі, тепла в родині та гармонії у всьому, що ти робиш.