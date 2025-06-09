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Синоптикиня розповіла про прогноз погоди в Україні на 10 червня
Антициклон встановив переважно ясну погоду без опадів на більшій частині території країни.
10 червня на більшу частину території України поширилося прохолодніше повітря в тиловій частині холодного атмосферного фронту.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.
Температура знизилася, синоптична ситуація стабілізувалася. Дихати стало легше, а пересування містом — комфортнішим. Проте у східних та південних областях, а також на Дніпропетровщині спека все ще утримується, подекуди перевищуючи +30°C.
За даними синоптиків, вдень 10 червня температура повітря становитиме:
у західних областях: +18…+22°C;
у північних: +20…+23°C;
у центральних: від +21°C на Вінниччині до +28…+30°C на Дніпропетровщині;
у південних регіонах: +28…+32°C;
у східних: +27…+30°C.
Погоду визначатиме сухий антициклон, тому у більшості областей буде сухо та сонячно. Короткочасні грозові дощі можливі лише вночі у південній частині та на сході, а вдень — лише на Луганщині.
У Києві без опадів. Прогнозується ясне небо та комфортна температура — +20…+22°C протягом дня.
Температура води у відкритих водоймах і на курортах становить:
Одеса — +20°C;
Ялта — +19°C;
Бердянськ — +21°C;
Дніпро поблизу Києва — +20°C.
Для порівняння: температура води на популярних закордонних курортах наразі наступна
Афіни — +22°C;
Палермо — +23°C;
Дубровник — +21°C;
Анталія — +23…+25°C;
Барселона — +22°C.
За попереднім прогнозом, поточний тиждень в Україні буде свіжим і стабільним. У південних і східних регіонах спека поступово ослабне.
Нагадаємо, 9 червня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і саме він принесе послаблення спеки.