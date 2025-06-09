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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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39
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Синоптикиня розповіла про прогноз погоди в Україні на 10 червня

Антициклон встановив переважно ясну погоду без опадів на більшій частині території країни.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Подорож

Подорож / © Pexels

10 червня на більшу частину території України поширилося прохолодніше повітря в тиловій частині холодного атмосферного фронту.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Температура знизилася, синоптична ситуація стабілізувалася. Дихати стало легше, а пересування містом — комфортнішим. Проте у східних та південних областях, а також на Дніпропетровщині спека все ще утримується, подекуди перевищуючи +30°C.

За даними синоптиків, вдень 10 червня температура повітря становитиме:

  • у західних областях: +18…+22°C;

  • у північних: +20…+23°C;

  • у центральних: від +21°C на Вінниччині до +28…+30°C на Дніпропетровщині;

  • у південних регіонах: +28…+32°C;

  • у східних: +27…+30°C.

Погоду визначатиме сухий антициклон, тому у більшості областей буде сухо та сонячно. Короткочасні грозові дощі можливі лише вночі у південній частині та на сході, а вдень — лише на Луганщині.

У Києві без опадів. Прогнозується ясне небо та комфортна температура — +20…+22°C протягом дня.

Температура води у відкритих водоймах і на курортах становить:

  • Одеса — +20°C;

  • Ялта — +19°C;

  • Бердянськ — +21°C;

  • Дніпро поблизу Києва — +20°C.

Для порівняння: температура води на популярних закордонних курортах наразі наступна

  • Афіни — +22°C;

  • Палермо — +23°C;

  • Дубровник — +21°C;

  • Анталія — +23…+25°C;

  • Барселона — +22°C.

За попереднім прогнозом, поточний тиждень в Україні буде свіжим і стабільним. У південних і східних регіонах спека поступово ослабне.

Нагадаємо, 9 червня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і саме він принесе послаблення спеки.

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