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- Украина
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Синоптик рассказала прогноз погоды в Украине на 10 июня
Антициклон установил преимущественно ясную погоду без осадков на большей части территории страны.
10 июня на большую часть территории Украины распространился более прохладный воздух в тыловой части холодного атмосферного фронта.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram
Температура снизилась, синоптическая ситуация стабилизировалась. Дышать стало легче, а передвижение по городу — комфортнее. Однако в восточных и южных областях, а также на Днепропетровщине жара все еще удерживается, местами превышая +30°C.
По данным синоптиков, днем 10 июня температура воздуха составит:
в западных областях: +18…+22°C;
в северных: +20…+23°C;
в центральных: от +21°C в Винницкой области до +28…+30°C на Днепропетровщине;
в южных регионах: +28…+32°C;
в восточных: +27…+30°C.
Погоду будет определять сухой антициклон, поэтому в большинстве областей будет сухо и солнечно. Кратковременные грозовые дожди возможны только ночью в южной части и на востоке, а днем — только на Луганщине.
В Киеве без осадков. Прогнозируется ясное небо и комфортная температура — +20…+22°C в течение дня.
Температура воды в открытых водоемах и на курортах составляет:
Одесса — +20°C;
Ялта — +19°C;
Бердянск — +21°C;
Днепр вблизи Киева — +20°C.
Для сравнения: температура воды на популярных зарубежных курортах сейчас следующая
Афины — +22°C;
Палермо — +23°C;
Дубровник — +21°C;
Анталия — +23…+25°C;
Барселона — +22°C.
По предварительному прогнозу, текущая неделя в Украине будет свежей и стабильной. В южных и восточных регионах жара постепенно ослабнет.
Напомним, 9 июня, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и именно он принесет ослабление жары.