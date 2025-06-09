Синоптик рассказала прогноз погоды в Украине на 10 июня

Путешествие / © Pexels

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10 июня на большую часть территории Украины распространился более прохладный воздух в тыловой части холодного атмосферного фронта.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram

Температура снизилась, синоптическая ситуация стабилизировалась. Дышать стало легче, а передвижение по городу — комфортнее. Однако в восточных и южных областях, а также на Днепропетровщине жара все еще удерживается, местами превышая +30°C.

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По данным синоптиков, днем 10 июня температура воздуха составит:

в западных областях: +18…+22°C;

в северных: +20…+23°C;

в центральных: от +21°C в Винницкой области до +28…+30°C на Днепропетровщине;

в южных регионах: +28…+32°C;

в восточных: +27…+30°C.

Погоду будет определять сухой антициклон, поэтому в большинстве областей будет сухо и солнечно. Кратковременные грозовые дожди возможны только ночью в южной части и на востоке, а днем — только на Луганщине.

В Киеве без осадков. Прогнозируется ясное небо и комфортная температура — +20…+22°C в течение дня.

Температура воды в открытых водоемах и на курортах составляет:

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Одесса — +20°C;

Ялта — +19°C;

Бердянск — +21°C;

Днепр вблизи Киева — +20°C.

Для сравнения: температура воды на популярных зарубежных курортах сейчас следующая

Афины — +22°C;

Палермо — +23°C;

Дубровник — +21°C;

Анталия — +23…+25°C;

Барселона — +22°C.

По предварительному прогнозу, текущая неделя в Украине будет свежей и стабильной. В южных и восточных регионах жара постепенно ослабнет.

Напомним, 9 июня, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт и именно он принесет ослабление жары.