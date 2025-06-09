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Курс валют на 10 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна ослабила позиции по валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 10 июня. Доллар вырос на 9 коп. Евро добавило 10 коп. Злотый вырос в цене на 7 коп.
Об этом стало известно с сайта Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 41,49 (+9 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,37 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,09 (+7 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, каким будет курс доллара в Украине на этой неделе. По его словам, в середине июня ситуация на валютном рынке будет соответствовать текущим трендам: без уклонов в сторону существенных курсовых изменений.