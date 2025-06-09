В Украине переписали цены на некоторые овощи и фрукты

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В период с 30 мая по 6 июня в Украине наблюдалось ощутимое колебание цен на овощи и фрукты. Больше всего подорожали черешня, редис, сладкий перец и ранний картофель, а больше упали цены на кабачки, брокколи, капусту и зелень.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Среди овощей ощутимо подорожал картофель. Ее стоимость выросла от 23-25 гривен за килограмм до 25-28 гривен. Особенно заметным стало повышение минимальной цены на ранний картофель — с 20 до 28 гривен за килограмм.

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В то же время значительно подешевела ранняя капуста. Если раньше она стоила от 20 до 27 гривен за килограмм, то теперь ее можно приобрести за 13–15 гривен.

Снижение стоимости также коснулось ранней свеклы. Его цена снизилась с 50–55 до 40–45 гривен за килограмм. Вместо этого несколько подорожала ранняя морковь — верхняя граница ее цены выросла с 55 до 60 гривен за килограмм. Похожая тенденция наблюдалась и с ранним луком: цена выросла с 30–35 до 35–40 гривен за килограмм.

Среди капустных овощей наблюдалось существенное удешевление. Пекинская капуста теперь стоит от 25 до 35 гривен за килограмм, хотя раньше цена была в пределах 35–40 гривен.

Цветная капуста также подешевела — от 50-55 до 30-40 гривен. Брокколи снизилась в цене еще значительнее — от 100-130 до 70-90 гривен за килограмм.

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Кабачки также стали гораздо дешевле. Неделей раньше они стоили 45–55 гривен, а сейчас 20–25 гривен за килограмм. Редис, напротив, подорожал. Ее цена поднялась с 22-25 до 25-50 гривен за килограмм.

Укроп также стал доступнее — его цена снизилась с 80–100 до 50–80 гривен. Уменьшилась и стоимость петрушки: нижний предел упал со 170 до 150 гривен за килограмм.

Ранее сообщалось, что аномальные весенние заморозки в Украине ударили по плодовым садам, уничтожив часть урожая абрикосов, яблок и голубики. Как следствие, летом украинцы могут получить меньше фруктов по более высокой цене — эксперты прогнозируют рост стоимости персиков и абрикосов на 20–25%.