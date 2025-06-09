В Україні переписали ціни на деякі овочі та фрукти

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У період від 30 травня до 6 червня в Україні спостерігалося відчутне коливання цін на овочі та фрукти. Найбільше здорожчали черешня, редиска, солодкий перець та рання картопля, а найбільше впали ціни на кабачки, броколі, капусту та зелень.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Серед овочів відчутно здорожчала картопля. Її вартість зросла від 23–25 гривень за кілограм до 25–28 гривень. Особливо помітним стало підвищення мінімальної ціни на ранню картоплю — від 20 до 28 гривень за кілограм.

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Водночас значно здешевшала рання капуста. Якщо раніше вона коштувала від 20 до 27 гривень за кілограм, то тепер її можна придбати за 13–15 гривень.

Зниження вартості також торкнулося раннього буряка. Його ціна знизилася від 50–55 до 40–45 гривень за кілограм. Натомість дещо здорожчала рання морква — верхня межа її ціни зросла з 55 до 60 гривень за кілограм. Схожа тенденція спостерігалася і з ранньою цибулею: ціна зросла з 30–35 до 35–40 гривень за кілограм.

Серед капустяних овочів спостерігалося суттєве здешевлення. Пекінська капуста тепер коштує від 25 до 35 гривень за кілограм, хоча раніше ціна була в межах 35–40 гривень.

Цвітна капуста також здешевшала — від 50–55 до 30–40 гривень. Броколі знизилася в ціні ще значніше — від 100–130 до 70–90 гривень за кілограм.

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Кабачки також стали значно дешевшими. Тижнем раніше вони коштували 45–55 гривень, а наразі — лише 20–25 гривень за кілограм. Редиска, навпаки, здорожчала. Її ціна піднялася з 22–25 до 25–50 гривень за кілограм.

Кріп також став доступнішим — його ціна знизилася від 80–100 до 50–80 гривень. Зменшилася і вартість петрушки: нижня межа впала зі 170 до 150 гривень за кілограм.

Раніше повідомлялося, що аномальні весняні заморозки в Україні вдарили по плодових садах, знищивши частину врожаю абрикосів, яблук та лохини. Як наслідок, влітку українці можуть отримати менше фруктів за вищою ціною — експерти прогнозують зростання вартості персиків та абрикосів на 20–25%.