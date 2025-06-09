Росіяни окупували населений пункт на Донеччині: карта DeepState

Фронт / © ТСН.ua

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З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 9 червня. Армія РФ окупувала населений пункт на Донеччині.

Про це пише DeepState.

«Ворог окупував Новоолександрівку (Донецька область — ред.), а також просунувся біля Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки (Донецька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.

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Карта бойових дій 9 червня

Також є факт того, що армія РФ активно просувається за трасу Покровськ-Костянтинівка. Вона проходить на схід від міста Покровськ.

Раніше стало відомо, що армія РФ окупувала два населені пункти на Сумщині.

«Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку (Сумська область — ред.), а також просунувся біля Біловодів, Локні (Сумська область — ред.) та Садків (Курська область — ред.)», — пише DeepState.