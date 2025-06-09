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- Війна
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Росіяни окупували населений пункт на Донеччині: карта DeepState
Російські війська мають просування в Донецькій області.
З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 9 червня. Армія РФ окупувала населений пункт на Донеччині.
Про це пише DeepState.
«Ворог окупував Новоолександрівку (Донецька область — ред.), а також просунувся біля Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки (Донецька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.
Також є факт того, що армія РФ активно просувається за трасу Покровськ-Костянтинівка. Вона проходить на схід від міста Покровськ.
Раніше стало відомо, що армія РФ окупувала два населені пункти на Сумщині.
«Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку (Сумська область — ред.), а також просунувся біля Біловодів, Локні (Сумська область — ред.) та Садків (Курська область — ред.)», — пише DeepState.